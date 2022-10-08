快訊

不斷更新／國慶連假首日國5一早壅塞回堵3公里 避開國道6地雷路段

超大豪雨轟宜蘭！東北季風異常降水持續 吳德榮：下周降至16度

豪大雨影響 平溪線十分至菁桐暫停營運 預計中午12時恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最快與最慢的連結」今通車 鐵道迷憂心蒜頭糖廠被高鐵接駁車綁死

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，今上午11 點將舉行通車典禮；知名台灣鐵道研究工作者許乃懿，通車前到糖廠踏勘後，貼臉書憂心今後蒜頭完全被高鐵接駁車給綁死了，除非台糖忽然想開了，增加人力車輛，引發鐵道迷及網友熱議。

許乃懿說，蒜頭五分車延伸高鐵通車前夕，到蒜頭走了一趟，與現場員工聊了一下，才發覺問題比我們想像更嚴重，我當然不會唱衰糖鐵，可是超音波一掃，發現病人肝臟一顆大腫瘤，總要勸他趕緊治療，而不是隱瞞真相，告訴他能長命百歲。

許表示，接駁車現在規畫上午10點、下午2點從蒜頭開往高鐵，上午11點、下午3點從高鐵開往糖廠，單趟都是40分鐘，其中在棉花田有機農場停10分鐘。每趟車前後都要機車頭，所以用到兩輛，兩輛車上都要有司機，所以也是兩位。票價先採六折120元。

「第一個問題，11點從高鐵開，11點40分到糖廠，不曉得有沒有接駁車到故宮南院」，許乃懿說，就算有，等於要換兩趟車才到達南院，已經中午12點，然後下午2點以前要回糖廠，才能搭下午2點車回高鐵站，這要看什麼呢？當然，也可以晚一點離開故宮，直接搭客運就好了。那下午這班車的作用在哪裡？特別是下午3點從高鐵站出發的這班車，要載誰呢？

第二個問題，若以每趟車的載客容量差不多200人，到底對糖廠的收入幫助多大？火車上有兩位司機，一位車長兼導覽，高鐵站要有售票員，糖廠也要有售票員，當然車輛、路線的維修都是前。人事、物品的成本墊高，可是收入並未相對增加。

第三個問題，目前糖廠最大宗的客源是遊覽車，可是這樣的行程無法配合遊覽車的時間，又因為工作人員都在往高鐵的列車上，就算想要另外開行類似現在的觀光列車，雖然往製糖工廠方向的路線是空的，可是在人力上的確是捉襟見肘，有心無力，等於是因小失大。

同理，以後我們想包車，困難度也增加了非常多倍。甚至，當旅客增加（這當然是奇蹟了），想要增加班次，也不太可能。簡言之，今後蒜頭完全被高鐵接駁車給綁死了，除非台糖公司忽然想開了，增加人力、增加車輛，大概就是一天兩班往返高鐵，而且早上由糖廠往高鐵，下午高鐵往糖廠這兩班應該也沒什麼人搭吧。」

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，上午11 點將舉行通車典禮。記者魯永明／攝影

高鐵 鐵道迷 觀光列車

延伸閱讀

平溪平菁橋改建完工通車 提昇觀光建設

新竹棒球場未完成驗收就啟用 蘇貞昌：雪隧也是先通車

金門大橋通車網傳將贈酒給鄉親 縣府澄清是假消息

平菁橋改建完工通車 侯友宜：動線流暢提升觀光建設

相關新聞

不斷更新／國慶連假首日國5一早壅塞回堵3公里 避開國道6地雷路段

（7:00更新）

超大豪雨狂轟宜蘭 東北季風異常降水持續 吳德榮：下周低溫下探16度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，入秋以來，第2起東北季風異常降水事件，正在進...

豪大雨影響 平溪線十分至菁桐暫停營運 預計中午12時恢復

台鐵局說，平溪線十分=菁桐間豪大雨影響，台鐵自上午4時50分起，十分站至菁桐站間目前列車停駛。

解決痘痘問題靠這招？網友推薦6大抗痘撇步報你知！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「抗痘撇步」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大抗痘撇步有哪些。

「最快與最慢的連結」今通車 鐵道迷憂心蒜頭糖廠被高鐵接駁車綁死

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，今上午11 點將舉行通車典禮；知名台灣鐵道研...

照亮罕病／罕病龐貝氏症 愛跳舞男孩只能禁錮在輪椅

對著電腦螢幕上的流行歌曲影片，揮舞雙手、震動胸膛跳著熱舞，今年16歲的洪聲平不能像「亞洲舞王」羅志祥一樣，使勁搖晃肢體、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。