「最快與最慢的連結」今通車 鐵道迷憂心蒜頭糖廠被高鐵接駁車綁死

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，今上午11 點將舉行通車典禮；知名台灣鐵道研究工作者許乃懿，通車前到糖廠踏勘後，貼臉書憂心今後蒜頭完全被高鐵接駁車給綁死了，除非台糖忽然想開了，增加人力車輛，引發鐵道迷及網友熱議。

許乃懿說，蒜頭五分車延伸高鐵通車前夕，到蒜頭走了一趟，與現場員工聊了一下，才發覺問題比我們想像更嚴重，我當然不會唱衰糖鐵，可是超音波一掃，發現病人肝臟一顆大腫瘤，總要勸他趕緊治療，而不是隱瞞真相，告訴他能長命百歲。

許表示，接駁車現在規畫上午10點、下午2點從蒜頭開往高鐵，上午11點、下午3點從高鐵開往糖廠，單趟都是40分鐘，其中在棉花田有機農場停10分鐘。每趟車前後都要機車頭，所以用到兩輛，兩輛車上都要有司機，所以也是兩位。票價先採六折120元。

「第一個問題，11點從高鐵開，11點40分到糖廠，不曉得有沒有接駁車到故宮南院」，許乃懿說，就算有，等於要換兩趟車才到達南院，已經中午12點，然後下午2點以前要回糖廠，才能搭下午2點車回高鐵站，這要看什麼呢？當然，也可以晚一點離開故宮，直接搭客運就好了。那下午這班車的作用在哪裡？特別是下午3點從高鐵站出發的這班車，要載誰呢？

第二個問題，若以每趟車的載客容量差不多200人，到底對糖廠的收入幫助多大？火車上有兩位司機，一位車長兼導覽，高鐵站要有售票員，糖廠也要有售票員，當然車輛、路線的維修都是前。人事、物品的成本墊高，可是收入並未相對增加。

第三個問題，目前糖廠最大宗的客源是遊覽車，可是這樣的行程無法配合遊覽車的時間，又因為工作人員都在往高鐵的列車上，就算想要另外開行類似現在的觀光列車，雖然往製糖工廠方向的路線是空的，可是在人力上的確是捉襟見肘，有心無力，等於是因小失大。