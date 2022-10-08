不斷更新／國慶連假首日國5一早壅塞回堵3公里 避開國道6地雷路段

（7:00更新）

今天是國慶日連續假期首日，國道一早出現南下車潮，國1湖口服務區-新竹南向路段，以及國3三鶯-鶯歌系統南向路段，時速都低於40公里。國5南港系統-石碇南向路段車多壅塞，時速只有28公里；南下回堵長度：國3（汐止）往國5南2公里、國3（木柵）往國5南3公里。

高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8點過後再出發，節省時間。