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超大豪雨轟宜蘭！東北季風異常降水持續 吳德榮：下周降至16度

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超大豪雨狂轟宜蘭 東北季風異常降水持續 吳德榮：下周低溫下探16度

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，入秋以來，第2起東北季風異常降水事件，正在進行。前天至今晨4時累積雨量圖顯示，最大值已超過1千毫米，為宜蘭南澳鄉1070毫米。

他說，今天東北季風影響，東半部及大台北有局部雨，桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；今晚、明天東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北偶有局部短暫雨；迎風面應續防致災性的大量降雨，隨時注意氣象局發布的特報。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：宜蘭縣。大豪雨：花蓮縣山區。豪雨：新北市山區、花蓮縣。大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、台東縣。

吳德榮說，今明兩天新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。北台灣稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大。今天北部21至27度，中部22至35度，南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮說，明晚至下周一國慶日晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨；國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，下周二各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台灣清晨平地最低氣溫約降至16度左右。下周三至周五迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。

另外，吳德榮說，各國模式模擬顯示，下周西北太平洋又有熱帶擾動發展，是否會形成秋颱與東北季風的共伴效應，需密切觀察。

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

豪雨 東北季風

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