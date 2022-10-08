善用籠舍空間 屏科大收容中心打造猴子水陸空樂園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供

屏科大保育類野生動物收容中心獼猴組照養員鄭益勝，將獼猴籠舍大改造，打造一座「猴子樂園」，透過一次次老舊籠舍翻新，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計出不同遊憩設施，將籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。

「如果連自己都興趣缺缺，還談什麼動物居住福利？」希望每隻動物住得安穩，造就老舊籠舍翻新，經過縝密丈量與設計的大工程，設計師兼獼猴組照養員鄭益勝說明設計理念，希望打造「猴子樂園」。

這次改造猴子籠舍，以籠舍中央至高點向外擴張設置設施，像是猴子們喜愛的盪鞦韆、仿造得維妙維肖的小型擂台、水帶布幕、擺盪木頭擺件以及挑高的池畔攀爬水帶等。

再往外圍走，還有手工編織的網狀爬架、讓猴子充分放電水車玩具，靠近籠舍出入口處有一個可以提供猴子放空或遠眺的「發呆亭」，彷彿可預見猴子們舒服地躺在平台上讓同伴理毛的景象，這些設備考量猴子們的習性與喜愛，大夥合作，逐漸修建而成。

屏科大保育類野生動物收容中心指出，改造後的籠舍最大的亮點，四通八達水帶路徑，讓不同位階的猴子們避免不必要的衝突，安排「空中絲路」，連接各個平台、設施，便能照顧到每位「住戶」，上至半空、下至草地，籠舍裡的各個點都能輕鬆到達。

籠舍內水池的部分是猴子們消暑良方，夏天天氣炎熱，猴子們踩踩水或直接跳進水裡降溫，別小看牠們，各個可都是游泳健將，照養員偶爾會放些小魚，也可增加猴子們的攝食豐富度。空間改造歷時幾個月，剛開放時，猴子們探索新環境興致，試用起每項設施。

屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供
屏科大保育類野生動物收容中心，將獼猴籠舍大改造，打造「猴子樂園」，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計不同遊憩設施，籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。圖／屏科大保育類野生動物收容中心提供

猴子

延伸閱讀

人猴大戰！男子偷襲猴子失敗還被「過肩摔」 放棄抵抗糗爆全被監視器拍下

影／被強震嚇到？猴子「跳樹」降落 網狂重播：可愛

「無雙呂布魂」教授激戰獼猴！高舉掃把迴旋猛攻 專家看到影片卻搖頭

遭遇強震崩塌！阿里山眠月巨大石猴像最後留影

相關新聞

國5預估晚間湧車潮將塞到半夜 高公局公布6壅塞路段

今日為國慶連假前一天上班日，交通部高公局表示，西部國道路網於17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國一內湖至圓山雙向、桃...

降雨範圍擴及12縣市 宜蘭縣嚴防「超大豪雨」

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭縣已有超大豪雨發生，大台北山區及台南市...

國境開放倒數 導遊、領隊怨「防疫課」搶嘸

國境解封倒數，旅行社禁團令將在下周開放，根據觀光局出入境團客指引，導遊領隊不僅得打滿三劑，還得受過防疫講習訓練才能帶團，...

雨彈襲花蓮！秀林鄉5村強制撤離 和平村明停班課

雨彈襲花蓮，秀林鄉包括和平、秀林、崇德、景美、富世等5村土石流紅、黃色警戒，鄉公所已展開預防性強制撤離，並宣布和平村明天...

地牛翻身！花蓮發生規模4.5有感地震 深度僅13.8公里

中央氣象局今日深夜10時6分發布有感地震報告，震央位於北緯23.44度，東經121.31度，即在花蓮縣政府南南西方68....

雙十連假旅客出籠 台鐵玉里富里間接駁車隨到隨開

今年雙十國慶連假疏運，台鐵局推估單日運量最高峰落在今日，達63萬人次，連假期間每日平均運量則為56萬人次，因民眾出遊意願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。