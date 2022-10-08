善用籠舍空間 屏科大收容中心打造猴子水陸空樂園

屏科大保育類野生動物收容中心獼猴組照養員鄭益勝，將獼猴籠舍大改造，打造一座「猴子樂園」，透過一次次老舊籠舍翻新，以籠舍中央到至高點向外擴張，設計出不同遊憩設施，將籠舍空間4D化，就連半空中也要充分運用。

「如果連自己都興趣缺缺，還談什麼動物居住福利？」希望每隻動物住得安穩，造就老舊籠舍翻新，經過縝密丈量與設計的大工程，設計師兼獼猴組照養員鄭益勝說明設計理念，希望打造「猴子樂園」。

這次改造猴子籠舍，以籠舍中央至高點向外擴張設置設施，像是猴子們喜愛的盪鞦韆、仿造得維妙維肖的小型擂台、水帶布幕、擺盪木頭擺件以及挑高的池畔攀爬水帶等。

再往外圍走，還有手工編織的網狀爬架、讓猴子充分放電水車玩具，靠近籠舍出入口處有一個可以提供猴子放空或遠眺的「發呆亭」，彷彿可預見猴子們舒服地躺在平台上讓同伴理毛的景象，這些設備考量猴子們的習性與喜愛，大夥合作，逐漸修建而成。

屏科大保育類野生動物收容中心指出，改造後的籠舍最大的亮點，四通八達水帶路徑，讓不同位階的猴子們避免不必要的衝突，安排「空中絲路」，連接各個平台、設施，便能照顧到每位「住戶」，上至半空、下至草地，籠舍裡的各個點都能輕鬆到達。