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雨彈襲花蓮！秀林鄉5村強制撤離 和平村明停班課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
雨彈襲花蓮，秀林鄉晚間針對有土石流警戒的和平村等5村，緊急預防性強制撤離保全戶。圖／秀林鄉公所提供
雨彈襲花蓮，秀林鄉晚間針對有土石流警戒的和平村等5村，緊急預防性強制撤離保全戶。圖／秀林鄉公所提供

雨彈襲花蓮，秀林鄉包括和平、秀林、崇德、景美、富世等5村土石流紅、黃色警戒，鄉公所已展開預防性強制撤離，並宣布和平村明天停班停課。蘇花路廊台9丁線61.3公里處也因大雨造成土石流阻斷交通，和中至和仁段緊急封閉，預計明天清晨7時搶通恢復通車。

花蓮縣今天午後開始降下豪大雨，北區的秀林鄉雨勢不斷，水保局晚間發布和平村3條土石流潛勢溪流的紅色警戒，另富世村2條、景美村2條、秀林村4條、崇德村2條，共10條土石潛勢溪流的黃色警戒。

秀林鄉長王玫瑰說，雨勢非常大，可能徹夜都不會停，考慮村民安全，決定和平村、富世村、秀林村、崇德村、景美村共5村的全數緊急強制撤離保全戶。首先撤離的和平村和中部落共120戶，實際居住349人，安置在和平國小大禮堂，和仁部落保全戶43戶，實際居住76人，安置在和平村辦公室2樓。其他4村也會陸續展開，鄉內收容所將全開安置。

此外，因和平村土石流紅色警戒，鄉公所也決定明天和平村停班停課。

豐濱鄉石梯坪測站晚間測得時雨量達73.5毫米，水利署針對豐濱鄉發布淹水一級警戒，提醒豐濱村、磯崎村、新社村、港口村、靜浦村民，特別是針對低窪地區及道路，要留意積淹水狀況。

雨彈襲花蓮，秀林鄉晚間針對有土石流警戒的和平村等5村，緊急預防性強制撤離保全戶。圖／秀林鄉公所提供
雨彈襲花蓮，秀林鄉晚間針對有土石流警戒的和平村等5村，緊急預防性強制撤離保全戶。圖／秀林鄉公所提供

停班停課 花蓮 雨量

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