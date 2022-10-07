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拒絕私菸快問快答 等你來挑戰

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
財政部北區國稅局淡水稽徵所推廣拒絕購買私劣菸、未稅菸品及宣導新興菸品有害身體健康，舉辦「拒絕私菸 快問快答挑戰賽」宣導活動。圖／主辦單位提供
財政部北區國稅局淡水稽徵所推廣拒絕購買私劣菸、未稅菸品及宣導新興菸品有害身體健康，舉辦「拒絕私菸 快問快答挑戰賽」宣導活動。圖／主辦單位提供

財政部北區國稅局淡水稽徵所推廣拒絕購買私劣菸、未稅菸品及宣導新興菸品有害身體健康，即日起至111年11月5日舉辦「拒絕私菸 快問快答挑戰賽」宣導活動；只要上活動網站成功註冊、觀看影片、完成快問快答挑戰賽遊戲與填寫問券，就有機會抽35元超商電子現金券及獲得終極抽獎資格。

淡水稽徵所表示，活動網站除了可以遊玩反私菸遊戲，還設有知識大補帖及反私菸及新興菸品知識庫Q&A，灌輸民眾正確納稅觀念，同時加強宣導拒絕私菸、未稅菸品及呼籲勿購買來路不明菸品，有效防制私劣菸品稅捐逃漏，打擊非法菸品。

淡水稽徵所邀請民眾踴躍參加「拒絕私菸 快問快答挑戰賽」(活動網站 https://tamsui2022.ntbna.gov.tw)，更多活動訊息可以上財政部北區國稅局淡水稽徵所臉書專頁查詢，或電洽(02)8692-5588分機5537陳小姐。

私菸 淡水 快問快答

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