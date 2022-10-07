北榮成立手術模擬創新中心 智慧醫療翻轉外科新思維
近年來全球新冠疫情蔓延，病毒變異株快速擴散，考驗著醫療系統的應變及承載能力。台北榮總為提升病人安全，創新醫療技術，特別成立「手術模擬創新中心」，將智慧醫療運用在手術規畫、評估與治療，翻轉外科手術新思維。
台北榮總院長陳威明表示，培育大量優秀人才照顧國人他上任後不變的職志，全球手術已進入傷口小、恢復快的微創手術時代，除有先進的設備，更要有最優秀的人才。年輕住院醫師在北榮手術模擬創新中心訓練後，將到簽約合作醫院，即彰濱秀傳醫院，利用亞洲遠距微創中心，學習動物操作，再進行人體摸擬，一條龍式訓練，保障病人安全。
台北榮總外科部主任曾令民說，即便受新冠疫情影響，去年外科部完成近1萬6000多台手術，其中7000台與癌症相關，其他為各式急重難症。但受疫情影響，年輕住院醫師跟刀學習機會大幅降低，院際與跨國交流停止，如何運用科技導入智慧醫療突破時空限制，加速北榮籌建手術模擬創新中心。
嚴峻疫情下為降低感染風險，零接觸診療是大趨勢，遠距醫療扮演著重要角色。隨著AI人工智慧、物聯網、5G網路、VR/AR等創新科技問世，醫療領域面臨急遽的科技轉型，發展智慧醫療是時代的趨勢，也是應對疫情最強的武器。
陳威明說，未來藉由智慧眼鏡與混合實境的術前規劃、病情解析說明、病灶精準定位、高階智慧影像結合、整合影像與術中生理監測等，使病人及家屬能在術前、術中、術後都能透過網路及模擬科技達到術前完整溝通決策、術中動態追蹤及術後居家遠距照護等需求，更能讓手術醫師在每一個治療階段為病患提供最佳醫療決策與服務。
台北榮總手術模擬創新中心整合LapSim、ROBOTIX MENTOR兩大高階微創手術模擬器。「LapSim高階腹腔鏡手術模擬器」廣泛應用於全球各大知名醫學中心，供微創手術訓練，對初入門的年輕外科醫師在訓練手術的精細度及組織的掌握度皆佔有相當重要的角色，更具備了高度擬真的實際手術演練。
達文西機器手臂是微創手術的另一個選擇，其優點包括具有3D立體超高解析度視覺影像，模仿人類手腕關節設計的手術器械、以及精密準確且直覺反應的操控系統。「ROBOTIX MENTOR達文西機械手臂手術模擬器」，可同時模擬真實手術檯上病人端手術醫師及主刀醫師雙方的默契搭配，讓外科學員們能夠有完整的微創手術訓練。
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