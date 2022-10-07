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雙十連假旅客出籠 台鐵玉里富里間接駁車隨到隨開

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
雙十連假到來，台鐵預估民眾出遊意願提高，運量將高於去年運量，也加開95班車疏運旅客。記者盧逸峰／攝影
雙十連假到來，台鐵預估民眾出遊意願提高，運量將高於去年運量，也加開95班車疏運旅客。記者盧逸峰／攝影

今年雙十國慶連假疏運，台鐵局推估單日運量最高峰落在今日，達63萬人次，連假期間每日平均運量則為56萬人次，因民眾出遊意願提高，預估運量將高於去年運量。台鐵局長杜微指示各單位務必做好連假疏運工作，並以安全為首要，讓民眾能平安返鄉愉快出遊。

國慶連假期間，台鐵計加開95列次加班車，並加掛36輛車廂，運能方面，西線較平日增加3％，東線增加10％，南迴線則增加3％，對號列車共計增加42,255個座位，供旅客搭乘。

台鐵說，10月8日至10月10日，加開北花EMU900型區間快車6列次及西部幹線EMU900型區間車及區間快車共6列次；10月7日至10月10日，加開東部幹線實名制列車4列次；另外，為配合國慶日當天於故宮南院施放國慶煙火，加開嘉義到斗六及嘉義到台南區間車共2列次。

台鐵也說，受918地震影響，玉里－富里間因多處橋梁受損改採公路接駁，富里－台東間以區間車疏運旅客，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內 ，幾乎是隨到隨開。

台鐵 國慶 連假

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