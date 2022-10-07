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國5預估晚間湧車潮將塞到半夜 高公局公布6壅塞路段
今日為國慶連假前一天上班日，交通部高公局表示，西部國道路網於17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國一內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國三中和至土城南向、大溪至鶯歌系統北向，行經國五往花東地區的長途旅次預計會在晚間8時候湧現，可能到半夜才會緩解，全天交通量達110百萬車公里。
明天為國慶日連續假期首日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括封閉部分閘道入口、零至五時暫停收費、國道單一費率、開放路肩及匝道儀控等。
高公局說，明日重點壅塞路段為國一南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國三南向土城-關西、快官-霧峰；國五南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國五南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖。
根據氣象局預報，明日仍受東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢較持續，其中宜蘭地區有局部豪雨以上等級發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，需注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，而桃園及台東地區亦有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴．另外午後南部地區及中部山區需注意局部短暫陣雨。
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