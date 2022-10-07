快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

醫療新南向 中國醫藥大學附醫與馬來西亞簽署MOU

中央社／ 新加坡7日專電

為協助推動台灣、馬來西亞醫衛合作與產業發展，中國醫藥大學附設醫院副院長張坤正率團前往吉隆坡，今天與馬來西亞細胞治療協會簽署合作備忘錄（MOU），並舉辦研討會等活動進行交流。

中國醫藥大學附設醫院發布新聞稿指出，該院成為台灣衛福部新南向「國際醫療國家隊」，繼7月在台舉辦產業座談會後，接著由張坤正率團前往吉隆坡，於今天舉辦「2022台馬細胞治療高峰會」、「2022台馬智慧醫院研討會」，進一步建立產業搭橋機制。

中國醫藥大學附設醫院指出，張坤正這次率領台灣12家醫衛廠商參與研討會並設置展覽專區，吸引馬國產官學研醫領域專業人士參與。隨團廠商涵蓋遠距醫療、智慧醫療、基因精準檢測、AI大數據、復健機器人等領域。

在駐馬來西亞代表洪慧珠及馬國政要相關人士等人見證下，張坤正也與馬來西亞細胞治療協會理事長林德恩在細胞治療高峰會中簽署合作備忘錄，推動台、馬細胞治療、醫衛產業合作與交流。

張坤正表示，簽署這項合作備忘錄有助未來和馬來西亞交流合作更廣泛、深化。中國醫藥大學附醫近年積極發展幹細胞治療、免疫細胞治療、基因治療，這兩場活動除了分享醫院在細胞治療、AI智慧醫療的臨床經驗，也邀請馬國專家分享細胞治療、智慧醫院的創新技術與應用。

林德恩指出，細胞治療是馬來西亞國際醫療的重點發展及趨勢，透過合作備忘錄的基礎，相信將創造更多合作機會。

此外，洪慧珠表示，台馬在經濟、教育、文化各方面有長遠的發展基礎，馬來西亞留台學生非常多，醫學領域也為數不少，是推動台馬醫衛合作的重要力量，期盼在整合雙邊資源下，在醫療及產業領域有更頻繁且具深度的交流與合作。

馬來西亞 中國醫藥大學 吉隆坡

延伸閱讀

旅台馬來西亞歌手丘沁偉一再涉毒 法官判他有期徒刑3月

引進獨家細胞治療技術 路迦生醫「以人為本」走向國際

悲劇！2歲童吃飯腳踢餐枱 導致嬰兒椅傾倒童頭撞地 大哭完即昏終不治

「再生醫療二法」拚過關 細胞治療、醫院概念股受惠

相關新聞

國5預估晚間湧車潮將塞到半夜 高公局公布6壅塞路段

今日為國慶連假前一天上班日，交通部高公局表示，西部國道路網於17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國一內湖至圓山雙向、桃...

降雨範圍擴及12縣市 宜蘭縣嚴防「超大豪雨」

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭縣已有超大豪雨發生，大台北山區及台南市...

雙十連假旅客出籠 台鐵玉里富里間接駁車隨到隨開

今年雙十國慶連假疏運，台鐵局推估單日運量最高峰落在今日，達63萬人次，連假期間每日平均運量則為56萬人次，因民眾出遊意願...

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

受到東北季風、對流發展旺盛影響，氣象局針對宜蘭縣發布超大豪雨特報。舊蘇花公路台9丁線觀音路段，今天下午發生土石流釀雙向阻...

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。宜蘭河水位上升，使得宜蘭河濱公園淹大水，10多輛車停放現場...

0+7後入境可住一般旅館 旅宿業者憂衍生糾紛

防疫旅館將隨10月13日邊境解封全面退場，轉型回到一般旅宿；「0+7」實施後，入境者如家中或親友家沒有一人一室空間，仍需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。