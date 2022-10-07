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國慶連假國三西濱北上匝道封閉 比秋節連假減少8小時

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國道3號西濱北上匝道入口封閉相關替代道路示意圖。圖／苗栗縣警局提供
國道3號西濱北上匝道入口封閉相關替代道路示意圖。圖／苗栗縣警局提供

3天國慶連假即將開始，苗栗縣警方配合高速公路局在10月9、10日兩天，每天中午12點至晚間9點實施國道3號西濱交流道北上匝道封閉管制措施。縣警局表示，與上次中秋連假從上午7點至晚間12點封閉匝道的時段相較，這次連假減少8小時封閉管制，用路人可增加不少便利性。

苗栗縣警局指出，今年國慶3天連假，國道1號及3號南、北雙向均不實施高乘載管制措施，乘坐未滿3人小型車輛及大型車均可進入國道主線。這次連假縣警局仍規畫警力在台61線周邊道路實施交通疏導，提供用路人參考改道替代路線如下：

一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。

二、行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道。

三、行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道。

縣警局表示，公路總局第二區養護工程處預測交通流量，連假第2、3天（10月9日、10日）每日下午3點到晚間9點 ，台61線竹南至香山路段將出現大量北返車潮，尖峰小時交通量達2100車次，全日交通量更高達2萬1000車次，因此二區處特別規畫台61線竹南至後龍段共12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣日期及時段分別調整行車管制號誌總週期270秒，北上續進綠燈達185秒（其餘時段總週期190秒，北上續進綠燈115秒）。

此外，將封閉台61線與冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等5處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度；另外道路養護機關苗栗工務段也事先檢視道路狀況，請用路人放心使用，並注意行車速限。

台61線公路重點路段疏運措施。圖／苗栗縣警局提供
台61線公路重點路段疏運措施。圖／苗栗縣警局提供

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