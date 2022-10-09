宿便問題怎麼解？網友熱議6大便祕預防方式一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「便秘」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的6種預防便秘的保養好習慣。

現代人常吃外食營養攝取不足，又缺乏規律性的運動，加上壓力大所導致的作息不正常，易造成排便不順暢、便祕等困擾。但長期便秘不僅容易在體內累積毒素，更會影響體重數字、腸道健康與腸道菌叢生態！

「均衡飲食」多攝取膳食纖維食物 網推「益生菌」改善便秘有感

▲ 網友熱議6大預防便秘方法 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「預防便秘」的相關話題討論，可以發現「均衡飲食」最受到網友們的熱議，尤其常吃美食大餐的民眾，或是外食族都需要注意保持體內的代謝。就有網友提及「推薦從多樣新鮮蔬果來攝取最好」、「蔬菜吃不夠會導致排便不順暢，或者缺少了營養素」等回應來提倡吃蔬果的重要性。也有網友表示，「家中有大腸癌的遺傳疾病，從小就被教育要多吃蔬菜水果」等言論，而除了蔬菜水果外，也可以透過其他全穀雜糧類食物來補足膳食纖維。

「補充益生菌」則位居聲量第二名，網友就表示「家裡有小孩便秘，吃了益生菌後結果小孩現在上廁所都很正常」、「我家小孩是喝有添加益生菌的營養品，小孩每天都有正常排便」等。此外，市售的發酵乳如養樂多、優酪乳、優格等產品亦含有豐富益生菌，也有網友說道「優酪乳連續喝一個月以上看看，個人覺得蠻有效的」。可見益生菌好處眾多，且能慢慢改善腸胃道。

另一方面，「補充大量水份」也是許多網友推薦預防便秘的方式。當水份攝取不足的情況下，會使得身體的廢物代謝不掉，最明顯的就是容易造成排便不順。就有網友以自身經驗分享「我的經驗是多喝水，水分夠比較不容易便秘」、「我是多喝水+走路，每天都很順暢」等建議。

若你也曾有過便秘纏身的困擾，不妨參考以上網友們的意見，從日常飲食起居中保持良好習慣，守護腸道健康，迎向快意人生！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》