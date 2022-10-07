0+7後入境可住一般旅館 旅宿業者憂衍生糾紛

防疫旅館將隨10月13日邊境解封全面退場，轉型回到一般旅宿；「0+7」實施後，入境者如家中或親友家沒有一人一室空間，仍需入住一般旅館7天進行自主防疫，並定期快篩。但旅宿業者擔憂，一般旅宿不像防疫旅館有嚴格防疫措施，且難以確認旅客外出是否確實有快篩陰性，觀光局跟指揮中心既然要放寬檢疫措施，也要把這些流程講清楚，否則萬一在飯店內形成交叉傳染可能衍生更多糾紛。

中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南說，觀光局要把配套措施細節再講清楚，包括旅館業者是否要協助入境旅客快篩、快篩陽性要如何協助就醫，如何確保旅客入住前就完成快篩、確認陰性才住房。這些規定如果不釐清，都會對業者造成困擾、甚至其他旅客也會擔心被傳染，進而形成糾紛；甚至國內旅客會避開有外籍旅客住宿的旅館，這樣對業者生意也是影響。

張榮南也替業者發聲，觀光局雖針對防疫旅館轉型一般旅館提供每房5000元的補助，但有限制要在9月22日仍是防疫旅館的業者才能申請，但有許多業者都已經做了2年多防疫旅館，只是提早一兩個月裝修、翻新回到一般旅館，卻無法申請相關補助，對此感到很可惜，盼觀光局能加碼、回溯讓更多業者受惠。

新北市旅館商業同業公會理事長曾美娟則說，目前旗下經營的防疫旅館經過清消、靜置預計在10月21日重新以一般旅館迎接旅客，雖然未來入境旅客不強制隔離，但考量仍有疫情風險，會延續之前做防疫旅館的經驗，把清潔、消毒持續做好，同時漸漸恢復到疫情前的經營模式。

另一旅宿業者表示，考量入境旅客跟國內旅客混住會有交叉傳染風險，目前旗下經營的兩間旅宿，一間目前是防疫旅館，邊境解封後仍維持只接外國客；另一間一般旅館則是只接國內旅客，觀察疫情變化再做調整。