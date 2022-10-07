快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0+7後入境可住一般旅館 旅宿業者憂衍生糾紛

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
未來「0+7」實施後,民眾可到一般旅館進行自主防疫，但防疫篩檢等配套措施不明確，業者擔憂會造成糾紛。報系資料照
未來「0+7」實施後,民眾可到一般旅館進行自主防疫，但防疫篩檢等配套措施不明確，業者擔憂會造成糾紛。報系資料照

防疫旅館將隨10月13日邊境解封全面退場，轉型回到一般旅宿；「0+7」實施後，入境者如家中或親友家沒有一人一室空間，仍需入住一般旅館7天進行自主防疫，並定期快篩。但旅宿業者擔憂，一般旅宿不像防疫旅館有嚴格防疫措施，且難以確認旅客外出是否確實有快篩陰性，觀光局跟指揮中心既然要放寬檢疫措施，也要把這些流程講清楚，否則萬一在飯店內形成交叉傳染可能衍生更多糾紛。

中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南說，觀光局要把配套措施細節再講清楚，包括旅館業者是否要協助入境旅客快篩、快篩陽性要如何協助就醫，如何確保旅客入住前就完成快篩、確認陰性才住房。這些規定如果不釐清，都會對業者造成困擾、甚至其他旅客也會擔心被傳染，進而形成糾紛；甚至國內旅客會避開有外籍旅客住宿的旅館，這樣對業者生意也是影響。

張榮南也替業者發聲，觀光局雖針對防疫旅館轉型一般旅館提供每房5000元的補助，但有限制要在9月22日仍是防疫旅館的業者才能申請，但有許多業者都已經做了2年多防疫旅館，只是提早一兩個月裝修、翻新回到一般旅館，卻無法申請相關補助，對此感到很可惜，盼觀光局能加碼、回溯讓更多業者受惠。

新北市旅館商業同業公會理事長曾美娟則說，目前旗下經營的防疫旅館經過清消、靜置預計在10月21日重新以一般旅館迎接旅客，雖然未來入境旅客不強制隔離，但考量仍有疫情風險，會延續之前做防疫旅館的經驗，把清潔、消毒持續做好，同時漸漸恢復到疫情前的經營模式。

另一旅宿業者表示，考量入境旅客跟國內旅客混住會有交叉傳染風險，目前旗下經營的兩間旅宿，一間目前是防疫旅館，邊境解封後仍維持只接外國客；另一間一般旅館則是只接國內旅客，觀察疫情變化再做調整。

防疫旅館 快篩陽性

延伸閱讀

不用抽，住就送新加坡來回機票！晶華「機+酒」來真的

整理包／移工秒上工、境外生免造冊、一般出入境免居家檢疫！國慶連假後0+7自主防疫新制一次看

10月13日移工入境打2劑改0+7 社福移工顧老幼需住旅館、期間不工作

中重症+228 40多歲男咳4天快篩陰「突意識不清」10天後腦炎亡

相關新聞

降雨範圍擴及12縣市 宜蘭縣嚴防「超大豪雨」

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭縣已有超大豪雨發生，大台北山區及台南市...

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

受到東北季風、對流發展旺盛影響，氣象局針對宜蘭縣發布超大豪雨特報。舊蘇花公路台9丁線觀音路段，今天下午發生土石流釀雙向阻...

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。宜蘭河水位上升，使得宜蘭河濱公園淹大水，10多輛車停放現場...

0+7後入境可住一般旅館 旅宿業者憂衍生糾紛

防疫旅館將隨10月13日邊境解封全面退場，轉型回到一般旅宿；「0+7」實施後，入境者如家中或親友家沒有一人一室空間，仍需...

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

核二廠2號機主變壓器滲油 原能會9日解聯檢修

原能會表示，核二廠2號機主變壓器之一台單相變壓器（共有三台）高壓側絕緣套管測試孔有微滲油現象，電廠為維持機組運轉可靠度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。