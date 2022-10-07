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降雨範圍擴及12縣市 宜蘭縣嚴防「超大豪雨」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
正值下班時間，中央氣象局針對12縣市發布豪雨特報，提醒民眾留意局部大雨發生的機率。記者盧逸峰／攝影
正值下班時間，中央氣象局針對12縣市發布豪雨特報，提醒民眾留意局部大雨發生的機率。記者盧逸峰／攝影

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭縣已有超大豪雨發生，大台北山區及台南市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，高屏地區、基隆北海岸及嘉義、雲林、南投、台東山區也要留意局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局說，今晚至明日東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；東北部、東部及大台北地區有雨，其中東北部地區有局部豪雨以上等級降雨發生，基隆北海岸、東部地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局說，桃園、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；不過，明天午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

豪雨 氣象局 桃園

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