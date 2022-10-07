聽新聞
test
0:00 / 0:00
降雨範圍擴及12縣市 宜蘭縣嚴防「超大豪雨」
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭縣已有超大豪雨發生，大台北山區及台南市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，高屏地區、基隆北海岸及嘉義、雲林、南投、台東山區也要留意局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。
氣象局說，今晚至明日東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；東北部、東部及大台北地區有雨，其中東北部地區有局部豪雨以上等級降雨發生，基隆北海岸、東部地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。
氣象局說，桃園、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；不過，明天午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言