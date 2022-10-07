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會刻意找中油直營店加油？ 內行駕駛揭1關鍵：不只油品有差

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人會刻意到中油的直營店加油。 示意圖／聯合報系資料照片
有些人會刻意到中油的直營店加油。 示意圖／聯合報系資料照片

不同的機車和汽車廠牌，對於汽油的選擇都不同，每位駕駛人也有自己習慣的加油站。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「是否會刻意去找中油的直營店加油？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「會刻意找中油直營店加油嗎？」為題發文，原PO透露很多長輩和朋友，都會建議盡量去中油的直營店加油，甚至有些賣二手車的車主，也會標榜過去只加中油直營店的油來提高售價。對此，原PO感到相當好奇，因此發文詢問大家「中油直營的油真的比較純不傷車，還是只是迷思而已？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我親戚確實會這樣，他的說法是有的加油站很黑心，用的油都有疑慮」、「以前不太會，後來熄火幾次後都只去直營」、「會，加盟的外觀看起來通常很兩光」、「平常有固定，出去玩就方便就好」、「加盟店的油容易熄火」、「確實有差，直營的油門比較輕快滑順，加盟的比較澀，沒那麼順暢」、「不是直營的油，引擎抖動明顯」、「順暢感真的有差」、「有車主送來驗過，數值不一樣」。

另外，有網友提到會去直營店是因為「付款方式比較多元」，「有的民營不能用Line pay啊」、「加盟的都沒電子支付」、「加盟沒有電子支付+1」、「要用悠遊卡只能去直營」、「直營才能悠遊付款」、「加盟很多不能行動支付啊」、「會刻意找直營，除了油品外還有電子支付考量」、「沒有行動支付才是重點」。

最後，也有網友認為不用太過擔心油的品質，「現在沒差，中油會去抽查加盟的，不合格的中油會罰，甚至取消加盟」、「以前做過中油加盟店，中油都會派人盯」、「每個月都會派人來抽驗油品還有量油，中油加盟店除了有些不洗油槽比較髒以外，沒有聽說過會混假油了」、「我同梯加油站管理師說，加盟的油一定合格，但是油槽都沒有直營乾淨，整個站體也比較破舊」。

中油 加油站 PTT

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