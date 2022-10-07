統一超商好鄰居文教基金會打造首座深山裡的「好鄰居紙圖書館」

根據統計顯示孩童於7至9歲閱讀量最高，同時也是閱讀習慣養成的黃金關鍵期。統一超商好鄰居文教基金會長期關注鄉鎮孩童閱讀議題，觀察到位於台南的六甲國小湖東分校師生雖校內圖書館老舊，仍積極投入閱讀推動，去年更創下好鄰居徵文活動參與率第一名的佳績。為鼓勵學童閱讀不倦，統一超商好鄰居文教基金會攜手7-ELEVEN、捷盟行銷率通路之先，與綠色供應鏈夥伴、同時為全球百大紙業的正隆公司合作，運用回收的5,000公斤紙箱，共同打造首座深山裡的「好鄰居」紙圖書館，等同減少29公噸碳排放量，透過建置「綠色永續循環」學習環境，讓每一位學童化身環保的種子，從閱讀及生活中輕鬆學習紙的循環再生，永續教育從日常向下扎根。

「好鄰居」紙圖書館由統一超商好鄰居文教基金會統籌，7-ELEVEN提供近4成門市單日約5,000公斤的貨物回收紙箱，交由捷盟行銷分類整理後透過新拓企業車程運輸，再由正隆公司專業低碳綠色製造及設計研發技術，以回收紙箱分解再利用、全自動化生產，將回收原料製作成100%再生瓦楞紙板，再製成符合學童閱讀需求的永續紙材用具；此外，7-ELEVEN同步規畫空間資源，投入台南地區超過20位夥伴協助裝修工程及清運設施，關係企業更提供100本書籍作為紙圖書館首批藏書，共同造就100%回收永續紙材的紙圖書館。

統一超商好鄰居文教基金會長期致力推廣永續教育，目前共合作107所鄉鎮小學、陪讀班據點，透過閱讀集點、教案推動獎勵、徵文比賽等方式，鼓勵約7,000位孩童提升閱讀力。此次串聯7-ELEVEN、正隆公司、捷盟行銷共同打造首座深山裡「好鄰居」紙圖書館，圖書館特別選在台南市六甲國小湖東分校設立，因為觀察到師生踴躍投入閱讀集點、更於去年疫情間仍停課不停學積極參與徵文活動，全校50%學生參與活動，每位學童5個主題皆有投稿，為參與率最高的學校，此外該校荃荃同學先前於7-ELEVEN七甲門市展出的畫作，更受到南藝大教授的肯定。

以100%永續紙材回收打造而成的「好鄰居」紙圖書館，以環保、輕巧、便利及安全為特色，內含紙桌椅、紙陳列架、紙裝置物等設備，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間。六甲國小湖東分校坐擁豐富生態，紙圖書館設計理念即以森林主題構思，設計面保留瓦楞紙原來的牛皮色，打造「收納樹木紙椅」，相較一般校園木椅更為輕巧、可靈活運用；更首度導入紙樂屋全新「多功能紙展示架」，打破傳統書櫃橫直的規律線條，採3層式的結構設計，可陳列書籍封面，吸引孩童目光並提高借閱率，此外透過簡易組裝，也可輕鬆變化為司儀台。「21格設計的巨幅主題牆」由統一超商好鄰居文教基金會、7-ELEVEN、正隆公司與在校學童共同揮灑創意，將在地具代表性的五色鳥、竹筍魚、竹雞、竹子等動植物設計於主題牆上，延伸六甲豐富的自然生態，創造師生專屬的紙圖書館。

7-ELEVEN同步積極推展綠色營運，以「FSC認證包材」、「減少紙碳排」、「發票數位化」3大作法具體實踐永續理念。率通路之先導入FSC認證包材，不僅100%導入自有商品iselect冷藏飲品包裝，也陸續導入大亨堡及現蒸地瓜專用紙袋，確保紙源來自國際認證的負責任森林，依循環保、永續經營、生態保護的森林管理。