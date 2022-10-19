快筆記！物資狂漲、薪水凍漲怎麼辦？11絕招對付食物漲價

撰文＝蘇楓雅

通膨是最近大家關心的話題，而且直接從每張購物收據中感受到那份衝擊：漲價。絕大多數的澳洲人習慣每週採購一次一星期所需的食物與生活用品，當購物車堆滿平時採買的東西，付的金額卻比過去高出6～12%，震驚之餘，首先在腦子裡冒出的兩個問題就是：為什麼變貴了？日後要如何節省呢？

世界局勢影響物價 連鎖超市舒緩民生壓力

第1個問題的答案可歸為4大面向：除了通貨膨脹，全球疫情對經濟的打擊仍在復甦，國內的供應鏈運輸問題及洪水災害、俄烏戰爭的緊張局勢等，都是導致物資漲價的主因。

先站出來迎應的就是民眾生活的好夥伴——Woolworths和Coles兩大連鎖超市品牌，陸續宣布舒緩荷包壓力的計畫：前者推「春季降價」活動（2022年8月24日～11月29日），含基本食材如麵包、優酪乳、咖啡等400餘件商品都打折扣；後者實施「鎖價」活動，1,168件商品維持價格不變至2023年1月31日，同時還有500件降價商品，包括雞肉末、乳酪、茶包、奶油等等，幫助民眾繼續享有營養健康、烹飪方便、且經濟實惠的三餐。

第2個問題則可分成採購和廚房兩條途徑來執行，應用一點原則與技巧讓人省錢又吃得好。

從採購開始 7大原則：

1、逆轉採購清單：一般會擬好一週的菜單去購物，以避免隨手亂買，增加在家做飯的機會，減少外食和外帶的花費。不過更好的做法是，清點家裡的糧食庫存制定80%的菜色，然後到現場看看促銷的食材和庫存可以如何組合，再做最後定案；不囤積才能省。

2、各盡其用：傑米．奧利佛曾在烹飪節目上提出一個選購概念——想烘焙鹹派，買冷凍魚肉比較省錢，因為最後完成的餡料與新鮮魚肉一樣好。如果想吃清蒸魚，就要花多一點錢享受那鮮美的肉質。套用這個2分法：熬湯用洋蔥代替昂貴的紅蔥頭，打奶昔用冷凍莓果，做蛋糕買打折的過熟香蕉。

3、比單價：某些商品乍看很便宜，但仔細看每100公克或每公斤的賣價，就會更清楚到底差多少，做到更準確的比價。淨重、包裝、單價、幾人份等都是幫助你找到適合商品的評估細節。

4、混合蛋白質：肉類和海鮮屬較昂貴的食材，可以聰明地與相對便宜的植物性蛋白質輪番上桌。此外，可用蔬菜丁混合漢堡肉、炒肉絲、燉肉塊來增加份量和增加膳食纖維。

5、換店家．減零食：先問自己——我真的需要好市多、大賣場嗎？多數會忍不住買過多的零食，而非可以吃飽的食物；少買零食不僅省荷包，還能減重、有益健康。若買大包裝，應儘早確認促銷日期、找齊樂意共購的親友、列好清單，才能真正省時省事又省錢。無需捨不得換店家，有時你會發現其他比累積點數更划算的消費；但需避免車程過長，否則可能得不償失。

6、反思「方便」的意義：剔骨的魚肉、醬料包、免洗沙拉、切好的水果蔬菜等，這些方便食材事實上比較貴，需要慎選。換句話說：具體知道贏得的是時間、金錢、還是營養。比如一盒200公克切好的水果要價澳幣$3.90，但是如果你不介意自己切，同樣價錢可以買到1公斤的蘋果。此外，減少逛商店的頻率，而且不要餓著肚子去；添買1瓶牛奶很方便，卻會讓人不知不覺超出預算。把每週購物拉長成每兩週購物一次，絞盡腦汁物盡其用，減少不必要的開銷。

7、比較成分：知名廠商的食品一般比通用品牌（generic brands，用超市名當品牌）貴，因此購買時改為先比較成分，再比較價格、品牌。比如煮咖哩的椰子奶油，通用品牌是澳幣$1，知名品牌是$2.50；既然不是製作細緻的甜點，那買通用品牌是否也不錯呢？

下廚4大原則：

1、清空盤子及冰箱：參考網路上許多「零食物浪費」達人的食譜，把「剩」菜變「盛」餐，吃完了再買，不浪費就是省錢。最簡易的就是義大利雜菜湯，把所有零碎的蔬菜切丁，加入蕃茄罐頭和短義大利麵，調味成個人喜好的酸辣程度，就是飽足又營養的餐點。《美國農業經濟學》期刊（American Journal Of Agricultural Economics）發表的研究指出，每戶人家約有30%食物浪費；若吃完規劃的菜色，相對是省下了30%的金錢。

2、加大肉品：絞肉是家常菜常用的食材，藉由添加乾燥燕麥、煮熟的扁豆、或其他豆類，可以加大肉的口感與份量，同時把其他營養素放入菜餚裡。肉類與根莖蔬菜一起熬燉，也可增加飽足感和甜度，減少糖和醬料的使用，節省又健康。

3、簡單飲食：大家都知道過度加工食品有損健康，將飲食習慣轉向原味、簡單是一舉兩得的辦法，減去不必要的醬料和抹醬，用省下的部分購買新鮮食物。懂得欣賞簡單菜餚後，你會發現蕃薯絲炒洋蔥加野生菠菜也能烤出風味十足的鹹派或春捲。沒錯，野菜也是簡單飲食的另一趣味。

4、保存食物：即使買了大量便宜又新鮮的當令蔬果，也很難一次吃完，所以學會如何醃漬或乾燥食材是很有用的。把高麗菜或山東大白菜分別做成德國酸菜或韓式泡菜，不單是吃得更久，還能獲得發酵食物為腸道帶來的好處；自製不加糖的果乾、水果酒或者冷凍蔬果，都不失為延長品嚐期的選擇。

通膨雖然惱人，卻是一個讓人檢視飲食生活的契機。2013年傑米．奧利佛曾拍製過兩季的《傑米的省錢餐》（Jamie's Money Saving Meals）烹飪節目，對於決定菜單毫無頭緒的人來說，不妨看看這些影片，用簡單操作的食譜為自己添加信心，讓自己和家人隨時吃飽、吃好、吃得開心！

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