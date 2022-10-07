雨彈狂襲10縣市擴大到高屏 宜蘭縣持續超大豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：宜蘭縣。 豪雨：台北市山區、新北市山區、花蓮縣。 大雨：基隆北海岸、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息（PWS），持續時間至下午4時15分；溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

宜蘭縣持續超大豪雨，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，宜蘭雨，真頑固的雨區。

【中央社 台北7日電】

降雨範圍擴大，中央氣象局今天持續針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局發布豪雨特報，受到東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

大雨地區為基隆市、嘉義縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣；豪雨地區為台北市、新北市及花蓮縣；超大豪雨地區為宜蘭縣。

另外，氣象局也針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。