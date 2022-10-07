快訊

粉紅色的小棺材：泰國托兒所慘案與無望的黑警改革

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞提3機轉破除說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨彈狂襲10縣市擴大到高屏 宜蘭縣持續超大豪雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：宜蘭縣。

豪雨：台北市山區、新北市山區、花蓮縣。

大雨：基隆北海岸、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息（PWS），持續時間至下午4時15分；溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

宜蘭縣持續超大豪雨，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，宜蘭雨，真頑固的雨區。

【中央社 台北7日電】

降雨範圍擴大，中央氣象局今天持續針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局發布豪雨特報，受到東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

大雨地區為基隆市、嘉義縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣；豪雨地區為台北市、新北市及花蓮縣；超大豪雨地區為宜蘭縣。

另外，氣象局也針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨。圖／取自氣象局網站

豪雨 宜蘭

延伸閱讀

雨彈狂襲！ 宜蘭縣超大豪雨 北北花豪雨、基隆台東嘉義大雨

一張圖看懂國慶連假天氣 明天這些地區嚴防豪大雨

大豪雨集中在這裡！ 鄭明典：雨區逐漸擴大 明天最潮濕

雙十連假慎防豪大雨 國慶日乾冷空氣南下降雨趨緩

相關新聞

核二廠2號機主變壓器滲油 原能會9日解聯檢修

原能會表示，核二廠2號機主變壓器之一台單相變壓器（共有三台）高壓側絕緣套管測試孔有微滲油現象，電廠為維持機組運轉可靠度，...

雨彈狂襲10縣市擴大到高屏 宜蘭縣持續超大豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮...

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。宜蘭河水位上升，使得宜蘭河濱公園淹大水，10多輛車停放現場...

早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午。也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人，就在日本媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。