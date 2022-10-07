新北影響力系列／陳俊良以美學重塑新北城鄉風貌

設計教父陳俊良多次榮獲台灣「亞洲最具影響力」設計大獎，亦是首位獲得全球知名國際海報沙龍獎首獎沙維納獎的華人。他說，好的設計不一定要繁複，但一定要經歷時間，質感與厚度才能無可取代。

陳俊良的作品內涵書法元素和簡單留白概念，散發與眾不同氣度，充滿文人風韻，簡潔獨創手法詮釋東方精神，享「設計詩人」美譽。陳俊良更將人文氛圍挹注到都市建築，助益新北市逐步實踐城市美學再造。

陳俊良憶及恩師林磐聳教授曾在公開場合說，「阿良(陳俊良)的海報，看起來更大器」。這句話給予他莫大鼓舞，因身為平面設計師，該把更多想像與感質留在設計裡，透過海報作品傳達創作者的思維與美感。

陳俊良拿下法國國際海報設計大獎的作品「久違了，東風」，在設計上留白技巧的運用比圖像難度更高，稍不留神即會給人大而無當的空洞感。陳俊良說，從簡單到簡單很簡單，但簡單到純粹很不簡單，純粹到了極致，就會產生意義。當能夠把留白做更好的版面構成時，其實關照的不只是圖像，而是整個版面。

對於許多藝術工作者在創作時多少會遇到瓶頸，在陳俊良身上卻很少見。由於興趣廣泛，他會閱讀海奧華奧秘以及塔木德等書籍，甚至跨到天文與科學等領域，因此生活裡充滿很多不同元素，在支撐著他的想法。對於不熟悉的事物，很享受邊做邊學習的過程，反而令他備感充實。陳俊良過去為研究原住民南島文化，曾在部落生活一周深入了解後，策畫了「原來臺灣」展覽。

陳俊良兼具美學與哲學的作品屢獲國際大獎，他總將榮耀回報給他最重要的人。陳俊良說，那次比賽拿了五個金牌獎，他帶著媽媽上台領獎，只見她用充滿皺紋的雙手、微微顫抖接下獎牌，這時他暗自許願，所有成就都必須反饋給雙親。

在設計路上，陳俊良從不以獎項為終點，他喜歡更多挑戰，不論策展或新北市的環境再造，皆做出特有風情。110年度至111年1月規畫新北市公共工程案件，提出達50件美學諮詢提案，透過9場美學諮詢會議，在陳俊良建議下，逐步完成新北市城市美學再造，包含淺水灣芝蘭公園海上景觀平台、猴硐貓公所、鶯歌區永吉公園等，成功重塑新北城鄉風貌。

陳俊良表示，去東北角看到矮房子，在那邊所吹的風，跟在板橋都會型區域所感受到的五感六覺真的都不一樣。他試圖去整合出城市樣貌，希望在芝蘭水上看台，與海、天是融合的。