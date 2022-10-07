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居家打掃新趨勢 科沃斯首款擦窗機器人助你一鍵恢復窗明几淨

撰文／ 黃筱晴

高樓層、大片開窗的明亮美宅人人都愛，但面對空污、秋冬經常下雨的天氣，總讓玻璃窗蒙上一層灰，且擦窗作業過程繁瑣不易清潔、高樓攀爬的危險性、請清潔公司維護不易預約且增加家庭開銷等原因，都讓擦窗戶成為居家環境打掃的新痛點。智慧機器人品牌科沃斯宣布推出全新擦窗機器人GLASSBOT W1 PRO，以「清潔力」、「智慧力」、「安全力」、「便捷力」4大功能，讓消費者不必花大錢與繁瑣作業即可追求窗明几淨的質感生活，一鍵即可解放寬闊視野，升級窗外百萬美景。

清潔機器人首要注重的當然是「清潔力」，GLASSBOT W1 PRO擁有領先業界的首創雙向交叉式自動噴水系統，廣角的噴灑範圍除了覆蓋清潔範圍更完整，更可根據窗戶大小選擇噴灑水量多寡、有效擦窗，內嵌大水箱與雙層毫米級過濾濾心更可從頭到尾保持清潔、一次擦拭完20平方公尺的大面積玻璃。而新型的橡膠讓輪胎除了運行更穩定，更搭配專利自帶清潔功能，實現清掃時同時將灰塵掃除，更方便人性化。

現代家電不可少的「智慧力」GLASSBOT W1 PRO也超強大，WIN-SLAM 3.0聰明有效率地規劃掃除路線，並擁有3種不同的清潔模式應對不同情境：首次開機以預設弓字擦拭，適合定期擦窗的使用者；針對部分清潔的需求，也可啟動定點清潔模式，針對髒污處做反覆的清潔，還有深度清潔模式，以及適用於無框玻璃的智慧探測模式。同步搭載智慧攀岩系統，其智慧重力補償使吸附的動力更強，在濕擦時也不擔心失重掉落。

而針對許多民眾最擔心的安全問題，GLASSBOT W1 PRO更擁有八重防護「安全力」，可智慧探測窗戶邊緣，並可承受相當於機身4倍重量的2800 Pa最佳吸力設計，加上智慧系統可以在檢測到氣壓不足時自動將吸力補回到2800 Pa以保證牢固吸附，搭配增加密封性的超細纖維抹布，即使碰到斷電意外狀況，還有30分鐘可持續吸附的斷電防護以及可承受80公斤的繩索與意外保險，做到全方位守護。

而語音提示與App遠端操控更進一步加強「便捷力」，內建高達10種語言，無論是狀態異常還是低水位提醒，都能即時掌握，App介面操作簡單，即使不熟悉新科技的家中長輩也能輕易一鍵完成窗戶清潔。

ECOVACS GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人即日起至12月20日於蝦皮商城官方旗艦店、momo購物品牌旗艦館開放預購，預購優惠價現省千元，13,900元就能輕鬆優雅保持生活空間的開闊度與潔淨感，預計12月20日正式上市。

ECOVACS GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人即日起開放預購，13,900元就能輕鬆優雅保持生活空間的開闊度與潔淨感。 圖／科沃斯 提供
ECOVACS GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人即日起開放預購，13,900元就能輕鬆優雅保持生活空間的開闊度與潔淨感。 圖／科沃斯 提供

專屬App可遠端設定各式打掃功能，便捷力大提升。 圖／科沃斯 提供
專屬App可遠端設定各式打掃功能，便捷力大提升。 圖／科沃斯 提供

聰明有效率地規劃掃除路線，並擁有3種不同的清潔模式應對不同情境。 圖／科沃斯 提供
聰明有效率地規劃掃除路線，並擁有3種不同的清潔模式應對不同情境。 圖／科沃斯 提供

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