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一張圖看懂國慶連假天氣 明天這些地區嚴防豪大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國慶連假首日，宜花、北海岸及雙北山區嚴防豪大雨，到了下周一白天雨勢才會逐漸趨緩。圖／氣象局提供
國慶連假首日，宜花、北海岸及雙北山區嚴防豪大雨，到了下周一白天雨勢才會逐漸趨緩。圖／氣象局提供

國慶連假天氣如何，中央氣象局說，宜花、北海岸及雙北山區嚴防豪大雨，到了10日下周一國慶日白天雨勢才會漸緩，不過由於東北風增強，屆時北台灣天氣也會再轉涼；其餘地區則是維持天晴、午後雷陣雨的天氣。

氣象局說，北海岸及宜花地區從昨天開始就出現廣泛的大雨、豪雨宜蘭冬山、南澳已有局部大豪雨出現。今年的國慶連假，東北部將在大雨之中展開，周六宜蘭地區要嚴防大豪雨，北海岸、雙北山區、花蓮地區防豪雨，桃園、臺東及馬祖地區也有短暫雨，新竹以南、澎湖金門為多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨，有時雨勢稍大。

氣象局說，周日東北季風略減弱，但迎風面持續陰雨，基隆北海岸、宜蘭地區、新北山區仍有大雨，桃園以北及東半部地區、馬祖有短暫雨，新竹以南、澎湖金門為多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨。

到了國慶日當天，東北季風再增強，轉涼，桃園以北、東半部、馬祖仍有短暫陣雨，但白天起雨勢逐漸緩和，新竹以南及澎湖金門仍是多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，台東山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨：宜蘭縣。

豪雨：台北市山區、新北市山區、花蓮縣。

大雨：基隆北海岸、台東縣山區。

豪雨 馬祖 宜蘭

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