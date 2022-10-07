快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣大豪雨、累積雨量破300毫米 雙北、花蓮注意豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天到周日基隆北海岸、宜蘭、花蓮持續有雨，桃園以北則是多雲到陰偶有短暫雨的天氣。午後中南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天到周日基隆北海岸、宜蘭、花蓮持續有雨，桃園以北則是多雲到陰偶有短暫雨的天氣。午後中南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣今天局部豪雨或大豪雨，新北市及台北市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局統計，截至下午1時，全台累積雨量前16名全都集中在宜蘭縣，宜蘭冬山鄉新寮地區雨量更已超過300毫米，2處測站分別達到377毫米及354.5毫米，氣象局提醒注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局表示，今天東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北降雨機率高，雨勢較持續，其中宜蘭地區有局部大豪雨，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意坍方、落石及溪水暴漲等現象，至於桃園及台東也有局部短暫雨。

豪雨 宜蘭 氣象局

延伸閱讀

花蓮赤科山聯外道上月震損多處崩塌 預計今天傍晚搶通

大豪雨集中在這裡！ 鄭明典：雨區逐漸擴大 明天最潮濕

雙十連假慎防豪大雨 國慶日乾冷空氣南下降雨趨緩

宜蘭大豪雨 台北、花蓮豪雨 吳德榮：慎防異常降水威脅

相關新聞

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比中秋連假還熱，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明...

早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午。也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人，就在日本媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。