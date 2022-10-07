宜蘭縣大豪雨、累積雨量破300毫米 雙北、花蓮注意豪雨

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣今天局部豪雨或大豪雨，新北市及台北市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局統計，截至下午1時，全台累積雨量前16名全都集中在宜蘭縣，宜蘭冬山鄉新寮地區雨量更已超過300毫米，2處測站分別達到377毫米及354.5毫米，氣象局提醒注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局表示，今天東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北降雨機率高，雨勢較持續，其中宜蘭地區有局部大豪雨，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意坍方、落石及溪水暴漲等現象，至於桃園及台東也有局部短暫雨。