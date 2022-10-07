國慶連假花東旅遊車潮今晚將湧現 高公局估國5恐塞到半夜

國慶連假即將在明天到來，交通部高公局預估今日有三處易壅塞路段，包括國5南港至頭城、國1南向楊梅至新竹以及國3南向土城至關西。尤其晚上8點過後國5會出現往花東旅遊的車潮，預計會塞到午夜才緩解。

高公局表示，明天將是交通量最多的一天，車流量可達115百萬車公里，為平日車流的1.3倍；高公局建議明日往國5南向用路人，於清晨5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

高公局也預估，明天連假首日國道將有6大易塞路段，包括國1南下楊梅往新竹、國1南下彰化系統往埔鹽系統、國1北上圓山往大華系統，以及國3南下土城往關西及快官往霧峰，和國5南下南港系統往頭城等。

高公局說，本次國慶日連假為非民俗性3天假期，研判一日旅遊旅次將明顯增加，假期間尖峰時段車流較集中，爰建議民眾行車前可利用1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。

高公局提醒，另為因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規畫於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。