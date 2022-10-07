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東海岸新亮點 花蓮豐濱「等待飛魚」裝置藝術亮相

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉公所攜手原住民藝術家Apo'陳昭興等，在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所攜手原住民藝術家Apo'陳昭興等，在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉為靠海偏鄉，捕撈飛魚是在地重要產業活動也是原住民傳統文化，鄉公所結合藝術家，在磯崎村設置「等待飛魚」裝置藝術，以稻草、漂流木、竹片結合不銹鋼線，還有一雙紅色的呆萌大眼，成為東海岸新亮點，鄉公所邀請民眾把握連假，沿台11線到海邊走一走。

「Mitala to kakahong等待飛魚」設置在磯崎村台11線南下約39K+50處，由原住民藝術家Apo'陳昭興、王亭婷合力製作完成，長度8公尺，高度與寬度都是4公尺，趕在連假前亮相，相當吸睛。

鄉公所表示，「等待飛魚」的魚身以大量稻草、漂流木、竹片拼接而成，呆萌紅色大眼則是結合海漂浮球，美麗的流線翅膀則是以不銹鋼線編織而成，左側連接手作漂流木長椅供遊客休憩，翅膀則以環抱姿態呈現；右側的翅膀高高揚起，展現出美與張力。

鄉長江莉婷說，除了飛魚裝置藝術新景點，磯崎村還有知名景點大石鼻山步道，全程都是木棧道十分好走，也有可供歇腳賞景的涼亭，站在最高點，東海岸山海美景盡收眼底，全程約需1小時，非常適合全家人一起運動休閒。

她表示，豐濱鄉還有親不知子海上古道、石門及月洞等景點，石梯坪海岸階地壺穴景觀更堪稱台灣第一，邀請民眾連假期間到東海岸一遊，再享用飛魚卵香腸、燻烤飛魚乾等在地漁產，身心都有滿滿收穫。

花蓮縣豐濱鄉公所攜手藝術家在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所攜手藝術家在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所攜手藝術家在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所攜手藝術家在磯崎村打造新的裝置藝術「等待飛魚」，趕在連假前亮相。圖／豐濱鄉公所提供

連假 漂流木 原住民

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