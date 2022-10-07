快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

聯合新聞網／ 綜合報導
如果早起容易賴床、疲倦，代表可能是屬於「夜晚型」的基因。圖片來源／ingimage
如果早起容易賴床、疲倦，代表可能是屬於「夜晚型」的基因。圖片來源／ingimage

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午；也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人在媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

矢野指出，人的睡眠習性可以分為「早起型」、「夜晚型」和「中間型」三種。受到基因影響，早起型的人在早晨五到七點起床，並在早晨幹勁特別好，晚間則習慣於八至十二點間就寢。「夜晚型」的人不習慣早起，白天時常常缺乏精神，不過到了傍晚左右，就會開始變得有活力。

然而，由於一般就學、職場都是從早上開始，使得就算是夜晚型的人也必須後天調整，睡眠型態逐漸變成「中間型」。這類人雖然勉強適應了白天生活的規律，但還是容易出現賴床、疲倦等狀況，白天起床後，也要花比較多時間才會清醒。而且一到了假日，身體就恢復成原先晚睡晚起的睡眠節奏。

另一方面，即使是早起型的人，因為傍晚容易疲倦的關係，最好在白天找機會小睡片刻，以免碰上夜間有重要事務得處理時，大腦卻沒有精神。無論如何，必須瞭解到自己的睡眠天生屬於哪一型態，才能做出適合的調整。

睡眠

延伸閱讀

秋分後天氣轉涼！這招「三角曝曬法」晾棉被超迅速 去除水分更有效

咳嗽喉嚨癢不是Covid-19！ 小心「蕎麥過敏症」 嚴重恐休克

泡三溫暖、洗澡水40度都不好！日醫羅列九大「NG健康常識」

兒科醫收大批私訊問「新冠確診後何時打流感疫苗？」 他曝2時間點

相關新聞

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比中秋連假還熱，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明...

早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午。也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人，就在日本媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。