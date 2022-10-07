早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午；也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人在媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

矢野指出，人的睡眠習性可以分為「早起型」、「夜晚型」和「中間型」三種。受到基因影響，早起型的人在早晨五到七點起床，並在早晨幹勁特別好，晚間則習慣於八至十二點間就寢。「夜晚型」的人不習慣早起，白天時常常缺乏精神，不過到了傍晚左右，就會開始變得有活力。

然而，由於一般就學、職場都是從早上開始，使得就算是夜晚型的人也必須後天調整，睡眠型態逐漸變成「中間型」。這類人雖然勉強適應了白天生活的規律，但還是容易出現賴床、疲倦等狀況，白天起床後，也要花比較多時間才會清醒。而且一到了假日，身體就恢復成原先晚睡晚起的睡眠節奏。

另一方面，即使是早起型的人，因為傍晚容易疲倦的關係，最好在白天找機會小睡片刻，以免碰上夜間有重要事務得處理時，大腦卻沒有精神。無論如何，必須瞭解到自己的睡眠天生屬於哪一型態，才能做出適合的調整。