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苗栗通霄通灣社區文化特色產業活動 全國最大西瓜亮相

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
貓頭鷹雛形目前也已灌漿完成，緊接著將進行外觀彩繪。記者吳傑沐／攝影
貓頭鷹雛形目前也已灌漿完成，緊接著將進行外觀彩繪。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮通灣社區10月9日下午1點，以新落成通灣木雕工作坊為據點，辦理戰地特色一日遊活動，內含通灣社區雕刻技藝研習計畫的師生作品成果展，導覽解通灣地理環境的特色，產業DIY竹氣槍 、生態解說，其中西濱橋下空間營造的裝置藝術大西瓜貓頭鷹也展露雛形。

通灣社區發展協會總幹事、農村再生計畫執行長曾煥昇表示，今年協會向水保局爭取570多萬元經費，在西濱117公里處橋下閒置土地，營造公園綠地，並以當地特色農產與生態設計大西瓜、貓頭鷹兩件大型裝置藝術，其中西瓜高4米、寬3米，可說是全國最大的西瓜，目前灌漿雛形已完成，正在彩繪西瓜皮，而貓頭鷹進度也差不多。

這次利用國慶連假辦理的一日遊活動，以在地海岸線常見的碉堡特色，將15個機槍碉堡歷史故事元素，創設戰地五管竹筒炮 、雙台雙管白鐵管炮、 竹氣槍 、步槍、 手榴彈、 迫擊砲彈、 航空母艦冷盤等模擬系列；活動過程中讓導覽人員、 領隊工作人員、 均著上軍裝， 戴上軍帽，隊長背上值星帶， 雄赳赳氣昂昂，讓男遊客們再度將記憶拉回當兵時的深刻回憶，沒有當過兵的軍事迷、女孩們、小朋友也能體驗當兵的甘苦與樂趣。

另外，也提供貓頭鶯木雕、阿兵哥手榴彈造形饅頭禮盒、鳥類毛巾，戰地迷彩包、海洋環保材質包、大翅鯨拖特包、迷彩口罩、石虎造形餅乾，DIY彩繪石虎頭巾，石虎衣，木屑香包、石虎粿等，週邊商品與伴手禮。

曾煥昇表示，裝置藝術西瓜高4米、寬3米，可說是全國最大的西瓜。記者吳傑沐／攝影
曾煥昇表示，裝置藝術西瓜高4米、寬3米，可說是全國最大的西瓜。記者吳傑沐／攝影
通灣社區發展協會爭取570多萬元經費，在西濱117公里處橋下閒置土地，營造公園綠地。記者吳傑沐／攝影
通灣社區發展協會爭取570多萬元經費，在西濱117公里處橋下閒置土地，營造公園綠地。記者吳傑沐／攝影

西瓜 石虎 貓頭鷹

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