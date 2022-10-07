錯打流感疫苗北榮桃園分院致歉 已聯絡上116幼兒家長

臺北榮民總醫院桃園分院10月1、2日支援市政府在桃園巨蛋設置流感疫苗接種站，有118位3歲以下幼兒誤打國光疫苗，院方今天上午發聲明致歉。

北榮桃園分院表示，配合衞生局相關防疫政策，疫情期間協助covid-19疫苗施打共58萬劑為桃園最多。這次發生錯打流感疫苗，主因是內部管理與資訊傳達疏失，已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。

北榮桃園分院說明，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，醫院獲知此資訊後，已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適之幼兒提供後續優先且免費的就醫服務。

醫院表示，昨天已打電話關懷118位幼兒與家屬，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關。醫院院將全力持續關懷接種幼兒之健康狀況。針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，再次深感歉意。