國慶連假墾丁訂房熱發燙 就怕「種樹百里」龜速行壞遊興

國慶3天連假明天展開，屏東恆春半島前兩天的訂房率逾九成，警方預估湧入10萬遊客，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次將達3萬輛次，因逢「屏鵝公路2.0景觀升級計畫（種樹百里）」分段進行電桿下地工程，易造成車流壅塞，屏東枋寮及恆春警方都繃緊神經，規畫多項交通疏導措施，公路局則要求包商今天以前完成路面回填改善， 盼將民怨降至最低。

10月秋高氣爽且是恆春半島的賞鷹季，因出國旅遊尚未恢復正常，不少民眾趁連假南下度假，墾丁核心地區國慶連假前兩日住宿率近滿房，區外約七至八成，若是好天氣好，還有更多單日出遊的民眾；警方預估3天連假出遊旅客約10萬人，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次，首日預估將達大假日的3萬輛次水準。

國慶連假車流湧現，因應施工中的「屏鵝公路種樹百里」工程，尤其是台1線水底寮段工程，為避免車流壅塞，將於台1線枋寮水底寮五岔路口視車潮調撥車道，將北上車道調撥南下車輛使用，北返車潮湧現時，將南下車道調撥北上車輛使用；部分路段因施工縮減及臨時鋪設平不整的路段，公路局已要求包商在今天以前完成改善，警方請用路人體諒減速通過。

墾丁地區旅宿連假前兩天近滿房，因「種樹百里」施工易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規畫警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下湧現車潮由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下，墾丁大街規畫7至10日晚上執行「人車分流」紓導管制。