快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假墾丁訂房熱發燙 就怕「種樹百里」龜速行壞遊興

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國慶3天連假明天展開，公路局要求包商今天前完成「 屏鵝公路種樹百里」路面回填改善， 盼將民怨降至最低。記者潘欣中／攝影
國慶3天連假明天展開，公路局要求包商今天前完成「 屏鵝公路種樹百里」路面回填改善， 盼將民怨降至最低。記者潘欣中／攝影

國慶3天連假明天展開，屏東恆春半島前兩天的訂房率逾九成，警方預估湧入10萬遊客，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次將達3萬輛次，因逢「屏鵝公路2.0景觀升級計畫（種樹百里）」分段進行電桿下地工程，易造成車流壅塞，屏東枋寮及恆春警方都繃緊神經，規畫多項交通疏導措施，公路局則要求包商今天以前完成路面回填改善， 盼將民怨降至最低。

10月秋高氣爽且是恆春半島的賞鷹季，因出國旅遊尚未恢復正常，不少民眾趁連假南下度假，墾丁核心地區國慶連假前兩日住宿率近滿房，區外約七至八成，若是好天氣好，還有更多單日出遊的民眾；警方預估3天連假出遊旅客約10萬人，台1線枋寮至枋山路段南下單日車次，首日預估將達大假日的3萬輛次水準。

國慶連假車流湧現，因應施工中的「屏鵝公路種樹百里」工程，尤其是台1線水底寮段工程，為避免車流壅塞，將於台1線枋寮水底寮五岔路口視車潮調撥車道，將北上車道調撥南下車輛使用，北返車潮湧現時，將南下車道調撥北上車輛使用；部分路段因施工縮減及臨時鋪設平不整的路段，公路局已要求包商在今天以前完成改善，警方請用路人體諒減速通過。

墾丁地區旅宿連假前兩天近滿房，因「種樹百里」施工易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規畫警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下湧現車潮由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下，墾丁大街規畫7至10日晚上執行「人車分流」紓導管制。

連假 墾丁 恆春

延伸閱讀

米奇與米妮、浪人祭加燈會 台南國慶連假這些道路管制

中部嚴重血荒 紫南宮國慶連假出手 籲民眾挽袖捐血

國慶連假去哪玩? 隆田ChaCha園區辦手作紅龜粿、爆米香

今年1到7月 交通事故近21萬件、1735人死亡

相關新聞

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比中秋連假還熱，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明...

早起愛賴床或傍晚沒精神 睡眠教練解析三大睡眠型態「和基因有關」

每個人的睡眠習慣不同，有的人可能不擅長早起，沒鬧鐘就會直接睡到中午。也有人天還沒亮，就已經完全清醒過來。近來日本「睡眠教練」矢野達人，就在日本媒體「日刊SPA！」撰文說明，表示這些狀況，其實都來自於每個人本來就都有著不同的睡眠型態。

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。