解決痘痘問題靠這招？網友推薦6大抗痘撇步報你知！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「抗痘撇步」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大抗痘撇步有哪些。

不管是男女老少，都免不了要面對臉上痘痘的問題，尤其疫情期間一整天戴著口罩，「口罩痘」問題成了許多人的煩惱，不僅影響別人對自己的第一印象，也連帶影響著一個人的自信心，因此，哪些方式能有效對抗痘痘，也引起廣大網友熱烈迴響。

正確洗臉成網推基礎抗痘秘方 慎選保養品才不會越擦越長痘

▲ 網友熱議6大抗痘撇步 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「抗痘撇步」的討論，其中網友認為「保持皮膚乾淨」是對抗痘痘最關鍵的因素，由於痘痘的成因和皮膚油脂有關，網友認為正確清潔肌膚很重要，尤其平時口罩戴一整天，臉部悶熱不透氣，加上如果有上妝或是擦防曬，建議一定要把臉洗乾淨，不少網友表示「卸妝真的要卸乾淨」，「油脂分泌多就要做好清潔」，也有網友推薦早上洗臉時，可以用寶寶紗布巾代替毛巾，另外也有網友表示夏日油肌比較不推薦用卸妝油，建議試試卸妝水代替。而除了要好好清潔外，「選擇合適的保養品」也是網友認為抗痘的第二關鍵因素，原因是網友認為「皮膚保濕、油水平衡做好，比較不會亂長東西」，也表示「皮膚油脂分泌比較旺盛，建議以清爽補水的功能為主」，另也有網友分享「平常會用酸類保養皮膚」。

此外，會不會長痘痘也跟皮膚角質有關，一但老廢角質沒脫落，長期堆積下來堵塞毛孔，就容易形成粉刺與痘痘，許多網友都認為「定期去角質」是消除痘痘的第三重要步驟，有網友分享自己使用溫和的去角質產品，發現「代謝粉刺的能力很強」，也有網友建議嘗試看看酸類，「可以代謝老廢角質」，更有網友指出「定期代謝角質，對於保養品的吸收會有很大的幫助」。

另一方面，要避免痘痘孳生，不少網友指出「不要用手擠痘痘」也很重要，用手擠痘容易有細菌感染，而且如果擠不好，還會留下痘疤。網友也提醒，防曬品要慎選，因為有些可能會致痘，建議「物理性的防曬品」較不易有痘痘。另外，生活作息也是影響痘痘生長的因素，有網友發現自己女兒因壓力大、睡眠不足，「很容易讓她長痘痘」，也有網友點出，不斷長痘痘有可能是身體發出警訊，「試著先從內在的飲食作息開始調整看看」。

看了這麼多網友的撇步，無論是什麼抗痘秘方，還是要根據自身膚況挑選最適的抗痘方式，但如果試過各種方式，痘痘一直都沒有好轉，還是建議去尋求專業醫生的諮詢，相信有一天你也能大方展現完美零瑕肌！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》