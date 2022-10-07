現代婦女基金會獲選索尼公益基金贊助 加強守護受暴婦女孩童權益

現代婦女基金會獲台灣索尼音樂娛樂股份有限公司提供的社會公益基金，將加強協助台灣婦女和孩童家庭暴力及性暴力等議題的認識及警覺性。

現代婦女基金會表示，將利用這筆資金拓展重點服務，包含協助家庭暴力及性暴力的受害者，也將透過宣導教育及活動，加強倡導性別暴力議題。此外，也將著重在提升受害婦女的經濟能力，協助受害婦女從各種傷害及經濟脅迫中走出。

現代婦女基金會成立於1987年，提供各項關於家庭暴力、性暴力及性騷擾受害者的協助，在台灣設有六個服務站以及五個法庭服務中心，每年協助超過7000名受害者，提供法律協助、出庭陪同、身心復原及其他相關服務。這次現代婦女基金會獲選為索尼集團全球公益基金在亞洲的最新贊助單位。

「現代社會中不應存在暴力，每位女性及孩童都有安心生活的權利。」現代婦女基金會董事長潘維剛表示，從30年前成立第一個婦女保護中心，到促進性暴力及家庭暴力相關法案通過，現代婦女基金會已成為台灣保護女性及孩童的先驅。

潘維剛表示，在索尼音樂全球社會公益基金的協助下，我們得以更加保護及協助受害者，加強守護遭受暴力對待的婦女及孩童權益，並消除社會的不平等。

台灣索尼音樂總經理符國文則表示，作為一家全球性的國際音樂公司，索尼音樂致力於協助各個相關公益團體。透過這次與現代婦女基金會的合作，我們希望繼續努力實現一個平等及宜居社區的目標。