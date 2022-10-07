快訊

聲不聲援高虹安 郭董冷處理 更怕牽扯「小三角關係」？

長榮國際要選新董座 大哥張國華願意禮讓靠攏的老三？

遭控出國機票資策會埋單 高虹安：若有用父母發票請款立刻退選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
桃園市政府10月1、2日利用巨蛋辦大型活動鼓勵打疫苗，結果有118位幼兒打錯流感疫苗。圖非新聞當事人。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府10月1、2日利用巨蛋辦大型活動鼓勵打疫苗，結果有118位幼兒打錯流感疫苗。圖非新聞當事人。圖／桃園市衛生局提供

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

台北榮總桃園分院今年10月1日及2日支援桃園市衛生局，在桃園巨蛋設置流感疫苗接種站，但有118名3歲以下幼兒接種國光疫苗，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童。

台北榮總今代桃園分院發出新聞稿表示，因內部管理與資訊傳達疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方表達最深的歉意。

台北榮總桃園分院指出，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，獲知此資訊後，該院已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線（0919961996、0976731657）提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適的幼兒提供後續優先且免費就醫服務。

北榮桃園分院昨日已撥打電話關懷118位幼兒家屬，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關，將會全力持續關懷接種幼兒的健康狀況，針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，深感歉意。

北榮桃園分院配合衞生局相關防疫政策，疫情期間協助新冠疫苗施打共58萬劑為桃園最多，但因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。

流感疫苗 桃園 榮總

延伸閱讀

高端恐三分之一銷毀 薛瑞元：以前也有52%流感疫苗報廢

國光生9月營收 年增五成

桃園118名未足3歲幼童打錯流感疫苗 衛生局緊急追蹤

擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

相關新聞

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

118幼兒誤打國光疫苗 桃園急查

公費流感疫苗開打，桃園市政府本月一、二日在巨蛋體育館設隨到隨打站，竟有一一八名三歲以下幼兒誤打國光疫苗，由於國光疫苗不可...

國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比中秋連假還熱，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明...

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。