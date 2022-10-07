北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

台北榮總桃園分院今年10月1日及2日支援桃園市衛生局，在桃園巨蛋設置流感疫苗接種站，但有118名3歲以下幼兒接種國光疫苗，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童。

台北榮總今代桃園分院發出新聞稿表示，因內部管理與資訊傳達疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方表達最深的歉意。

台北榮總桃園分院指出，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，獲知此資訊後，該院已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線（0919961996、0976731657）提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適的幼兒提供後續優先且免費就醫服務。

北榮桃園分院昨日已撥打電話關懷118位幼兒家屬，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關，將會全力持續關懷接種幼兒的健康狀況，針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，深感歉意。

北榮桃園分院配合衞生局相關防疫政策，疫情期間協助新冠疫苗施打共58萬劑為桃園最多，但因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，院方已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。