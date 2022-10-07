10月11日蒸汽火車駛入海線 白沙屯媽祖共襄盛舉

台鐵局為慶祝海線通車百周年，將於10月11日舉辦慶祝活動，活動最大量點是由有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂行駛於風光明媚的海線上、台中鐵路餐廳也別推出排骨、旗魚丸雙主菜便當，於活動當日快閃限量特賣。

台鐵局說，蒸汽列車當天上午9時由彰化站啟航，去程將停靠追分站（9：12到）、清水站（9：48到）、大甲站（10：30到）、日南站（11：07到）、通霄站（12：00到）及白沙屯站（13：23到），台中市政府及苗栗縣政府分別於大甲站及通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容。

白沙屯媽祖也將一同參與盛會、首度搭乘蒸汽火車，從通霄站上車（13：08開）至白沙屯站；回程停靠苑裡站（14：22到），邀請在地郭芝苑音樂協進會，為大家帶來一場音樂饗宴。各站活動內容豐富，歡迎當日先至車站窗口兌換月台證後進站參觀。

台鐵局說，因蒸汽列車於中午時段抵達通霄站，台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，佐以海線幸福鄉味配菜大變身的一日快閃特賣活動。每份售價120元，僅限活動當日，於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。