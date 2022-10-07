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雙十連假出遊 體驗板橋媽的指尖宇宙

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雙十連假出遊體驗板橋媽的指尖宇宙。圖／新北市文化局提供
雙十連假出遊體驗板橋媽的指尖宇宙。圖／新北市文化局提供

明起就是雙十連假，新北市板橋府中15邀請民眾到館帶上MR眼鏡體驗「板橋媽的指尖宇宙」。展覽運用混合實境打造真實與虛擬交疊的場景，民眾可透過繞射螺旋眼鏡一探究竟，互動式參與引領民眾認識板橋與府中的歷史文化及宗教特色。民眾只要在雙十連假10月8日至10月10日期間到館參與MR體驗，即贈送「板橋媽的指尖宇宙」限量特製貼紙。

新北市文化局表示，板橋因船運繁榮帶動地方飛快發展，宗教信仰日漸成為民眾的心靈寄託，府中15與擅長將故事題材融入新興科技的集刻互動媒體合作，取材百年歷史的板橋慈惠宮媽祖「板橋媽」，並挑選慈惠宮的三項元素「轎子、元寶、燈籠」放進展覽設計。轎子是媽祖出巡的代步工具，「鑽轎腳」象徵消災解厄；板橋媽的駕前將軍千里眼和順風耳，則手持金元寶取代神兵利器；懸吊燈籠不僅是照明用途，乃祈求風調雨順、國泰民安。

「板橋媽的指尖宇宙」展覽內容，強調虛擬物件與真實場景的融合以及直覺的互動過程。民眾戴上MR頭盔後，透過目光與手勢進入互動關卡第一關轎子，邀請民眾把擋路的小怪獸戳掉，讓信徒得以順利鑽過轎腳、第二關元寶，點擊小怪獸手上的元寶，將元寶歸還千里眼和順風耳，第三關燈籠，靠近燈籠時掌心朝上，小怪獸便會出現點燈，並觸發影音說明，民眾可從中理解有關媽祖的知識。

府中15官網：https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/

小朋友透過繞射螺旋眼鏡一探究竟。圖／新北市文化局提供
小朋友透過繞射螺旋眼鏡一探究竟。圖／新北市文化局提供

媽祖 連假

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