兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」階段。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，目前兒童間共有5大病毒正在流行，包括呼吸道融合病毒、腺病毒、流感病毒、副流感病毒、腸病毒。其中呼吸道融合病毒、腺病毒已在大流行，門診中約50%患者都是感染這兩隻病毒，且流感病毒也在升溫，家長應盡速帶孩子接種流感及新冠疫苗。

黃立民說，過去3年來，國人重視防疫，把兒童保護得很好，過往兒童的呼吸道融合病毒、腺病毒感染情形，幾乎沒有出現，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫放鬆，現在診間兒童的呼吸道融合病毒、腺病毒各占25%，「病人數爆大量」至少增加3至4倍。

黃立民說，兒童若出現感染症狀，就不要上學，但有時都發現太晚，已於校園造成流行，而出現重複感染或感染其他病毒的情形。建議家長、孩童還是要注意戴口罩、勤洗手、少出入人潮擁擠場所，為防範病毒感染的基本原則，接下來國慶連假，民眾出遊機會增加，務必多加注意。

現在有民眾覺得，已經打太多疫苗了，而不願再打流感疫苗。黃立民說，仍要提醒國人，流感及新冠疫苗應同時接種，以降低感染，或感染後引發重症的機會，「這點仍十分重要」。

往後秋冬季節，恐會遇到新冠與流感病毒共同存在。黃立民說，政府應積極採購或鼓勵廠商進口、研發，可以同時檢測流感及新冠病毒的檢測試劑，這是十分重要的工具，及時檢測確認是感染哪一種病毒，就能及時給予適當的治療。