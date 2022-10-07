快訊

聲不聲援高虹安 郭董冷處理 更怕牽扯「小三角關係」？

長榮國際要選新董座 大哥張國華願意禮讓靠攏的老三？

遭控出國機票資策會埋單 高虹安：若有用父母發票請款立刻退選

新北藝文中心7人聯展 展現創傷後的愛與豐盛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
能量繪畫著重對心靈狀態的表達，透過視覺的語言訴說，常見以色彩流動、抽象圖騰與超感知的心相描繪，達到靈性的澄清。圖／新北市文化局提供
能量繪畫著重對心靈狀態的表達，透過視覺的語言訴說，常見以色彩流動、抽象圖騰與超感知的心相描繪，達到靈性的澄清。圖／新北市文化局提供

新北市美麗永安藝文中心自即日起至11月21日展出「星星的土壤美麗永安 和光天使藝廊7人聯展」，本檔展覽由新北市文化局及和光天使藝廊Wako Angel Gallery合作辦理，展出以能量繪畫為主軸的繪畫作品，一群經歷過生命重大轉折的藝術家們，用繪畫療癒自己也療癒觀眾，希望透過藝術創作傳遞能量訊息以及愛與豐盛來到這個世界。

新北市文化局長龔雅雯表示，這檔展覽展出者多具有藝術家、詩人及身心靈工作者等多重身份，藉由能量繪畫及3場公益心靈藝術工作坊引領市民朋友在後疫情時代，透過藝術創作與自我覺察，學習在外物變動下，依然保持自我能量，創造屬於自己的生命哲學。

能量繪畫著重對心靈狀態的表達，透過視覺的語言訴說，常見以色彩流動、抽象圖騰與超感知的心相描繪，達到靈性的澄清。本次「星星的土壤」由7位歷經重大生命轉折的藝術家，以油彩、壓克力顏料等平面繪畫創作，內容涵蓋瀕死經驗、靈魂暗夜及生命創傷轉化而來的靈魂豐盛及療癒能量，各有其生命關注及探討的旨趣，寓意每顆星都代表著生命獨一無二的光輝，映照每個人的生命歷程。

「星星的土壤美麗永安 和光天使藝廊7人聯展」，自即日起至11月21日於新北市美麗永安藝文中心展出。

新北市美麗永安藝文中心官網：https://www.yalac.ntpc.gov.tw/

美麗永安和光天使藝廊7人聯展，能量繪畫展現生命創傷後的愛與豐盛。圖／新北市文化局提供
美麗永安和光天使藝廊7人聯展，能量繪畫展現生命創傷後的愛與豐盛。圖／新北市文化局提供

延伸閱讀

MLB／不擋大谷翔平打WBC 天使總管：守外野也可以

開啟陸戰模式 林佳龍：下半場重點是上百個市場掃街

談三重警抓錯人 林佳龍批：曝露侯友宜安居樂業是謊言

新北消防員自組團體參賽 獲第一屆「金心獎」心肌梗塞救護第一名

相關新聞

北榮桃園分院公費流感疫苗118名幼兒打錯針 院方道歉：深刻檢討

公費流感疫苗10月1日開打，但桃園市竟發生打錯針事件。

兒童「免疫負債」時代來臨 黃立民：5大病毒正在流行

近3年來，全民配合防疫，口罩不離身，防範了所有的病毒，但隨著新冠疫情逐漸感冒化，大家防疫慢慢放鬆，兒童正處在「免疫負債」...

118幼兒誤打國光疫苗 桃園急查

公費流感疫苗開打，桃園市政府本月一、二日在巨蛋體育館設隨到隨打站，竟有一一八名三歲以下幼兒誤打國光疫苗，由於國光疫苗不可...

國5明午後湧車潮 恐塞到凌晨

國慶3天連假即將到來，宜蘭縣民宿8日、9日的訂房率已達9成，比中秋連假還熱，屆時將有大量出遊潮。宜蘭警方預估，國道5號明...

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行...

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。