新北藝文中心7人聯展 展現創傷後的愛與豐盛

新北市美麗永安藝文中心自即日起至11月21日展出「星星的土壤美麗永安 和光天使藝廊7人聯展」，本檔展覽由新北市文化局及和光天使藝廊Wako Angel Gallery合作辦理，展出以能量繪畫為主軸的繪畫作品，一群經歷過生命重大轉折的藝術家們，用繪畫療癒自己也療癒觀眾，希望透過藝術創作傳遞能量訊息以及愛與豐盛來到這個世界。

新北市文化局長龔雅雯表示，這檔展覽展出者多具有藝術家、詩人及身心靈工作者等多重身份，藉由能量繪畫及3場公益心靈藝術工作坊引領市民朋友在後疫情時代，透過藝術創作與自我覺察，學習在外物變動下，依然保持自我能量，創造屬於自己的生命哲學。

能量繪畫著重對心靈狀態的表達，透過視覺的語言訴說，常見以色彩流動、抽象圖騰與超感知的心相描繪，達到靈性的澄清。本次「星星的土壤」由7位歷經重大生命轉折的藝術家，以油彩、壓克力顏料等平面繪畫創作，內容涵蓋瀕死經驗、靈魂暗夜及生命創傷轉化而來的靈魂豐盛及療癒能量，各有其生命關注及探討的旨趣，寓意每顆星都代表著生命獨一無二的光輝，映照每個人的生命歷程。

「星星的土壤美麗永安 和光天使藝廊7人聯展」，自即日起至11月21日於新北市美麗永安藝文中心展出。