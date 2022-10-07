國慶遇上雲林國際偶戲節 國1匝道管制請這樣繞道

國慶日連續假期自明日至本月10日止3天，因逢雲林國際偶戲節及各種國慶活動登場，雲林縣虎尾警分局為維持交通順暢，將針對返鄉、出遊重點時段及路段規畫交通疏導勤務，提供易壅塞路段及疏導管制資訊，請用路人留意並提前避開阻塞，以免影響出遊興致。

虎尾分局指出，雲林國際偶戲節以虎尾雲林布袋戲館為中心，各鄉鎮也有演出，位於虎尾鎮市區中心林森路的雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車多，請多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路等其他道路繞行。

虎尾分局說，另外位於虎尾的高鐵雲林站，將於今天起（7日）的下午16時至22時及10月8日至10日每日8-22時實施改道措施，請民眾配合管制引導並預控時間，另外接送的民眾請多利用高鐵站停車場（位於入口於大隆路與永興路口，高鐵站1號出口方向），享有30分鐘免費優惠，也可減少進出站徒步距離（旅客出閘門後徒步向右往1號出口即可到達停車場），又能避免壅塞浪費寶貴時間。