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內視鏡超音波檢查 揪出黏膜下病灶

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
洪吉來表示透過內視鏡超音波可偵測黏膜下深層的肌肉層，並判斷腫瘤的類型及分期。圖／大千綜合醫院提供
洪吉來表示透過內視鏡超音波可偵測黏膜下深層的肌肉層，並判斷腫瘤的類型及分期。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣56歲陳姓女子近來出現胸悶、胸痛症狀到醫院就醫，醫師以胃內視鏡檢查發現她的食道上段有一個黏膜腫塊，懷疑是黏膜下腫瘤，為確認腫塊狀況另外安排內視鏡超音波檢查，幸好檢查結果是良性肌肉瘤，只需定期追蹤即可，讓她鬆了一口氣。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，內視鏡超音波是結合內視鏡與超音波的檢查工具，一般超音波檢查經過皮膚在體內進行掃描，可從各種角度觀察身體內部器官，但若遇到氣體或骨骼阻擋，就無法進行完整的檢查；內視鏡檢查可透過鏡頭進入體內，能清楚看見器官表面是否有損傷、出血等，但對於黏膜下的病灶問題，就無法給予明確診斷。

他指出，內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，並排除兩者的缺點，可幫助診斷上消化道（食道、胃和十二指腸）、下消化道（結腸和直腸）及胰臟、肝臟和膽囊等器官狀況。檢查過程中可偵測到黏膜下深層的肌肉層，並判斷出腫瘤的類型為良性或惡性，若確診為惡性腫瘤，也可依腫瘤進展程度或侵襲性對癌症進行分期。除檢查功能外，內視鏡超音波還可進行穿刺採樣、切片或細針引流膿水，甚至協助注入藥物來治療腫瘤等病灶。

洪吉來表示，透過內視鏡超音波檢查可以更容易的判斷出器官內的各種異常，較不易檢查的器官如胰臟，也能協助及早發現病灶，給予病人最適合的治療方式。

除檢查功能，內視鏡超音波還可採樣、引流或注入藥物治療腫瘤。圖／大千綜合醫院提供
除檢查功能，內視鏡超音波還可採樣、引流或注入藥物治療腫瘤。圖／大千綜合醫院提供
內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，是醫師的第三隻眼。圖／大千綜合醫院提供
內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，是醫師的第三隻眼。圖／大千綜合醫院提供
透過內視鏡超音波可診斷上下消化道、胰臟、肝臟和膽囊的病症。圖／大千綜合醫院提供
透過內視鏡超音波可診斷上下消化道、胰臟、肝臟和膽囊的病症。圖／大千綜合醫院提供

器官 腫瘤 癌症

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