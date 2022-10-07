當最快遇上最慢！嘉義高鐵接蒜頭糖廠五分車明通車 票價擬打6折

高鐵嘉義站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛軌道工程完工，被喻為「最快與最慢的連結」，明天周末上午舉行通車典禮，交通部核定票價，按台糖原擬提報單程票200元，因外界反映票價太貴，台糖將從通車日到年底，全票單程打6折120元優待，台糖將統一公布。

台糖雲嘉區說，若按總公司打6折票價，全票120元，優待票：兒童、老人、身心障礙及陪伴者半票、60元，因台糖公司還未公布，蒜頭糖廠蔗埕園區人員說，將由總公司統一對外公布。

為迎接明天上午通車啟用典禮，工程人員在高鐵五分車站做最後檢查，蒜頭糖廠五分車蓄勢待發；交通部最近完成履勘，台糖執行通車前改善事項，初期通車，上、下午各行駛來回1列車，列車共10個車廂可搭乘200人，國慶日不加開列車。

路線全長約3.4公里，台糖擬單程票價200元、來回票350元，提報交通部，縣議員李國勝質詢批說，很多人反映票價太貴；縣長翁章梁認同，將向交通部反映。