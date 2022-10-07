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雨彈來襲！宜蘭嚴防大豪雨 台北、花蓮豪雨 新北基隆大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣。

豪雨：台北市山區、花蓮縣。

大雨：基隆北海岸、新北市山區。

氣象局表示，今日東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北降雨機率高，雨勢較持續，其中宜蘭、花蓮地區及基隆北海岸、大台北山區容易出現大雨或豪雨，尤其宜蘭地區已有局部大豪雨發生，請留意坍方、落石及溪水暴漲等現象，至於桃園及臺東也有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，氣象局說，桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約27至29度，其他地方白天仍偏熱，高溫仍有31至34度，至於各地低溫約24、25度。

豪雨 宜蘭

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