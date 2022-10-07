雙十連假不塞車資訊 國1豐原交流道疏導措施曝光

雙十節連續假期明(8日)起至10日止，為期3天，國道1號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，台中市政府警察局豐原分局將派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多，可行駛替代路線，避免陷於車潮。

豐原警分局指出，豐原市區往豐原交流道北上路線，建議於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道，或於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

南下路段建議，可於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。或是，豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線；豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

豐原警分局表示，豐原市區往大雅區可由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅；豐原市區往神岡區則由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

警方提醒，民眾近期出遊車流增加，加乘國道實施匝道儀控周邊道路易壅塞，連假期間如開車出門請善用高速公路1968App及收聽警廣，提前規劃掌握即時路況避開壅塞路段時段，另，連假期間聚餐勿酒後駕車，度過平安快樂的連假。