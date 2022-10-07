國慶國1仁德國3關廟交流道易塞 警方公告管制替代路線
111年國慶明天起連假三天，警方因預計今天北部返鄉旅客將陸續南下，國道及台南市重要道路勢必湧現車流，假期最後一天10日北上會有車潮，除重點時段及路段規畫交通疏導專案，上午也公告替代道路提醒民眾發現車流立即提早改道。
歸仁警分局指出，轄區易壅塞國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台鐵車站及高鐵台南站區周邊重要道路除警力疏導，重要路口監視器監控車流狀況，隨時調派警力維持交通。
往國1仁德交流道平面道路塞車時，北上東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。南下東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。
台86線快速公路往國道3號關廟交流道塞車時下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。或提早下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。
台南東區裕農路上國3除走關廟交流道亦可直行仁德區太子路到歸仁區和順路左轉台39線、右轉台20線接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。
連續假期每天上午8點到12點將視車流狀況彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，須改走替代道路如下：
一、市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。
二、台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。
三、台86線快速公路東行下歸仁交流道欲往歸仁市區之車輛，左轉台86線快速公路下迴轉道-左轉側車道直行-右轉凱旋路往歸仁市區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言