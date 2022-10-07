國慶國1仁德國3關廟交流道易塞 警方公告管制替代路線

111年國慶明天起連假三天，警方因預計今天北部返鄉旅客將陸續南下，國道及台南市重要道路勢必湧現車流，假期最後一天10日北上會有車潮，除重點時段及路段規畫交通疏導專案，上午也公告替代道路提醒民眾發現車流立即提早改道。

歸仁警分局指出，轄區易壅塞國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台鐵車站及高鐵台南站區周邊重要道路除警力疏導，重要路口監視器監控車流狀況，隨時調派警力維持交通。

往國1仁德交流道平面道路塞車時，北上東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。南下東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

台86線快速公路往國道3號關廟交流道塞車時下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。或提早下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

台南東區裕農路上國3除走關廟交流道亦可直行仁德區太子路到歸仁區和順路左轉台39線、右轉台20線接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

連續假期每天上午8點到12點將視車流狀況彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，須改走替代道路如下：

一、市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。

二、台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。