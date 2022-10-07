大豪雨集中在這裡！ 鄭明典：雨區逐漸擴大 明天最潮濕

宜蘭縣持續大豪雨，今天日累積雨量前3名依序是宜蘭縣新寮（1）測站292.0毫米、宜蘭縣新寮測站278.5毫米、宜蘭縣樟林測站198.0毫米。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大雨幾乎在定點；風向的關係，大雨集中在少數區域。不過，預測資料顯示，雨區有逐漸擴大的趨勢，明天最潮濕。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣。 豪雨：台北市山區、花蓮縣。 大雨：基隆北海岸、新北市山區。