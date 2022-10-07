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國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

大豪雨集中在這裡！ 鄭明典：雨區逐漸擴大 明天最潮濕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
宜蘭縣持續大豪雨，今天日累積雨量前3名依序是宜蘭縣新寮（1）測站292.0毫米、宜蘭縣新寮測站278.5毫米、宜蘭縣樟林測站198.0毫米。日累積雨量圖。圖／取自氣象局網站
宜蘭縣持續大豪雨，今天日累積雨量前3名依序是宜蘭縣新寮（1）測站292.0毫米、宜蘭縣新寮測站278.5毫米、宜蘭縣樟林測站198.0毫米。日累積雨量圖。圖／取自氣象局網站

宜蘭縣持續大豪雨，今天日累積雨量前3名依序是宜蘭縣新寮（1）測站292.0毫米、宜蘭縣新寮測站278.5毫米、宜蘭縣樟林測站198.0毫米。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大雨幾乎在定點；風向的關係，大雨集中在少數區域。不過，預測資料顯示，雨區有逐漸擴大的趨勢，明天最潮濕。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣。

豪雨：台北市山區、花蓮縣。

大雨：基隆北海岸、新北市山區。

氣象局說，今、明兩天東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；東北部、東部及大台北地區有雨，桃園、東南部地區及馬祖亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；東北部、東部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，其中東北部山區並有局部大豪雨發生的機率。

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

豪雨 宜蘭

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