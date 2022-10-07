雙十連假慎防豪大雨 國慶日乾冷空氣南下降雨趨緩
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區：宜蘭縣。
天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天到周日仍是受東北季風影響，在迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮持續有雨天氣。尤其宜蘭、花蓮地區有局部累積雨量較多機會，宜花迎風面山區的降雨還是較明顯，避免前往山區或溪谷，通行山區注意路況變化。
方俊元說，桃園以北則是多雲到陰偶有短暫雨的天氣。新竹以南則是晴到多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
下周一國慶日當天有新一波東北季風南下，方俊元說，國慶日白天迎風面地區降雨逐漸趨緩，較乾冷的空氣有機會為北部地區及宜蘭，帶來較明顯降溫。晚間到下周二清晨氣溫有機會到20度以下，空曠地區可能有輻射冷卻機會，不排除出現更低溫的狀況，其他地區低溫也會再往下降。
方俊元說，下周二以後，東北季風還是持續在影響台灣，整體天氣型態會是迎風面地區有雨，背風側地區大多晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部早晚偏涼，南部白天較炎熱。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，東北風的天氣時，東北部迎風面就是雨下不停，尤其宜蘭靠山區附近，一天都可以下個兩三百毫米。但相鄰測站差異也很大，這是很典型的地形特徵。國慶連假大致維持類似天氣，不過雙十節當天東北風會增強，溫度會略降一些。
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