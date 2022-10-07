宜蘭大豪雨 台北、花蓮豪雨 吳德榮：慎防異常降水威脅

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣。

豪雨：台北市山區、花蓮縣。

大雨：基隆北海岸、新北市山區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區日夜溫差大。今天北部22至30度，中部23至36度，南部23至35度，東部22至34度。

他說，東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。北部山區、東北部及東部地區，應慎防東北季風異常降水的威脅，並隨時注意氣象局的特報。

吳德榮表示，明晚、周日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北東側有局部短暫雨的機率；周日晚至下周一國慶日晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。

他說，國慶日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台灣愈晚愈涼；下周二各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。

吳德榮說，下周三、周四迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下周西北太平洋又有熱帶擾動發展的跡象，動向及影響、尚待進一步觀察。

東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

豪雨 東北季風 吳德榮 氣象局

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