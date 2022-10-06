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第八屆公共藝術獎出爐 李永得：公共藝術以自辦為原則

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」台中車站公共藝術設置案獲第八屆公共藝術獎卓越獎。圖／文化部提供
「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」台中車站公共藝術設置案獲第八屆公共藝術獎卓越獎。圖／文化部提供

第八屆公共藝術獎今天舉行頒獎典禮並揭曉得獎名單。交通部鐵道局中部工程處以「台中都會區鐵路高架捷運化計畫台中車站公共藝術設置案」獲得「卓越獎」；「評審特別獎」則由台灣電力股份有限公司「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」獲獎。針對各界對公共藝術代辦機制提出不同意見，文化部長李永得表示，文化部已持續與各部會、地方政府討論，並強調公共藝術興辦以自辦為原則，如經評估有代辦行政事務需求，應由審議機關及審議會共同把關代辦必要性與品質。

文化部長李永得致詞時表示，本屆公共藝術獎參與踴躍，作品豐富多元，共有267件角逐。他指出，去年文化藝術獎助及促進條例完成修訂，增訂重大公共工程亦須以工程造價1%計算編列公共藝術經費，大幅增加辦理經費。接續亦配合修訂「公共藝術設置辦法」，增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1%者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定。期待藉由經費增加及基金設立，使公共藝術樣貌更為多元，並且更有效率的支持視覺藝術產業發展，同時，亦能提供後續維護之用，促使公共藝術永續。

文化部表示，本屆報名計畫形式多元，充分展現公共藝術政策推行邁入第30個年頭的璀璨成果，總計本屆參賽件數共267案，歷經5個月、3階段評選機制，最終有16案脫穎而出。

獲得「卓越獎」的「台中都會區鐵路高架捷運化計畫台中車站公共藝術設置案」，透過國際及國內公共藝術作品交融於車站前場域，讓行經的旅客能感受到交通節點藝術化，並成為台中舊城新生的重要象徵，具有城市轉型的意義與代表性；此外，計畫內還包含多元的民眾參與活動，進行歷史深化、新舊共融、美學教育及經驗傳承，實踐生活即藝術、藝術即生活的理念。鐵道局中部工程處團隊受獎時表示，公共藝術30年走來，台灣變得更漂亮，未來在各個車站興建時仍會更加努力導入公共藝術，讓車站除了旅運需求，更能成為鐵道藝術館。

獲「評審特別獎」的「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」則以「光」為主體，透過燈光創作、燈光藝術裝置，以及大型戶外展演計畫推動歷史建物的活化，以新型態公共藝術連結在地生活記憶及文史場域，讓民眾一窺記憶中風華、踏尋時間淬鍊與藝術交融的風貌，透過公共藝術重新詮釋，見證金瓜石的人文與歷史，並與自然和諧共存。藝術家朱文英受獎時說，「此計畫以非典型創作方式，打開公共藝術思維」。

「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」獲第八屆公共藝術獎「評審特別獎」。圖／文化部提供
「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」獲第八屆公共藝術獎「評審特別獎」。圖／文化部提供

公共藝術 文化部 金瓜石

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