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明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

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明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
雙十連假即將到來，前面兩天周六、周日受東北季風影響、水氣多，迎風面降雨明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，示意圖。本報資料照片
雙十連假即將到來，前面兩天周六、周日受東北季風影響、水氣多，迎風面降雨明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，示意圖。本報資料照片

中央氣象局今天提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨，須避免前往山區活動，花蓮其他地區、台東則是偶有降雨。

氣象局說，明天桃園以北、大台北平地時而陽光，時而陰雨，新竹以南則是晴到多雲，午後中部山區及南部有局部短暫陣雨；高低溫表現上，雲量多、降雨較多的桃園以北、宜花地區高溫約27、28度，新竹以南及台東地區還是30至32度偏熱的溫度，夜間清晨各地低溫為24至26度。

雙十連假即將到來，前面兩天周六、周日受東北季風影響、水氣多，迎風面降雨明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，其中周六宜蘭山區仍有大豪雨發生的可能，東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區也有局部大雨。

周日水氣略減少，但東北部地區仍容易出現局部大雨；桃園及台東的降雨則相對局部、短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，下周一東北季風再增強，會帶來乾涼的空氣並影響至下周四，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，且北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會來到20度左右。

中央氣象局提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨。圖／氣象局提供
中央氣象局提醒，明日東北季風夾帶的水氣更多，大台北山區、宜蘭及花蓮北段地區降雨時間較持續，有大雨或豪雨發生的機率，尤其是宜蘭山區，有可能達到大豪雨等級的降雨。圖／氣象局提供

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