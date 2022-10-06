5億客運振興金11月恐用罄 國光客運再推優惠搶客

為了振興客運，交通部祭出五億元預算，7月起針對客運搭載旅客按人頭補貼15到70元，預估11月即將用罄。為了加強攬客力道，國光客運今表示，將推出購買來回票贈送限量彩色版卡片噴霧瓶與彩色版立體口罩防疫小物，讓乘客更加放心搭車出遊返鄉。

國光客運公司表示，在原有回數票一本20張加送6張優惠促銷外家再加碼贈送彩色版卡片噴霧瓶，回饋固定搭車的忠實客戶。

此外，返鄉或出遊乘客也有優惠，單次購買相同起迄點來回票一套兩張，票價399元以上，即送贈送彩色版卡片噴霧瓶一只，票價199以上贈送立體口罩一只，活動將舉辦至十月底止。

國光客運表示，自七月起舉辦的麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，十月將是最後一波，最後會再加碼抽出iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組，乘客千萬不要忘記上網登錄。

配合公路總局國慶連假公運優惠，國光客運也推出卅四條中、長程與國五路線平均85折優惠，其中有台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運指出，國慶連假以及整個十月期間，全台各地活動滿檔，像是高雄台灣設計展、南投日月潭花火音樂嘉年華以及嘉義國慶煙火等，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往。