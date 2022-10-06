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印度製4兒科用藥疑致66童死 食藥署：未核准進口
衛福部食藥署今天說，世界衛生組織（WHO）針對非洲地區發現不合格（受污染）4款兒科藥物發布警訊，經查並未核准該印度藥廠相關產品，也沒有進口，評估不影響台灣。
外媒報導，世界衛生組織（WHO）對印度藥廠Maiden Pharmaceuticals Limited所生產的4款兒科用藥發布警訊，並指出疑導致西非國家甘比亞（Gambia）66名兒童死亡，消息一出引發家長憂慮，擔心台灣是否也進口相關產品。
衛生福利部食品藥物管理署稍早發布訊息表示，有關「世衛組織於非洲地區發現不合格（受污染）的4款兒科藥物」警訊一事，經查藥品許可證資料庫，未核准製造廠Maiden Pharmaceuticals Limited相關產品，清查後亦未有相關專案進口的產品，故評估該則國際警訊不影響台灣。
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