備好雨具！豪雨持續轟炸宜蘭 北部「4縣市」要注意局部大雨

中央氣象局在今日16時10分持續發布豪雨特報，指出因東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、花蓮山區及基隆北海岸等4縣市有局部大雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局說，今日東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，基隆北海岸、大台北山區、東北部、花蓮北段部分下雨時間長，雨勢也較大，有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北平地則是時而陽光、時而陰雨，請多留意，桃園及臺東也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

在氣溫方面，氣象局說，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，高溫約26至29度，其他地方仍偏熱，高溫在30至33度，至於各地低溫約24、25度。