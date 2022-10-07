你我都應該注意的健康狀態！醫生推薦「代謝好物」，補充健康活力

隨著年紀增長，你是否感到需要特別維持身體狀態？根據國健署資料顯示，40歲以上平均大約每3人就有1人要注意維持新陳代謝，體重超標的民眾更是超過半數，讓許多人警覺健康維持的重要。

年紀增長使身體狀況出現的變化，讓許多人開始注重健康的維持。 圖／Shutterstock 提供

掌握健康秘訣！需要多攝取的營養40歲是健康的分水嶺，及早掌握健康與生活的主導權，才能維持健康狀態，無慮的享受未來生活。想要維持健康，保持新陳代謝、規律運動、控制體態、健康飲食是黃金鐵三角。在飲食部分建議每日2/3米飯主食以全榖類替換，或吃燕麥當作早餐，可攝取較多膳食纖維，增加飽足感，並減少食物中的糖分及油脂吸收。此外，每餐都要攝取足夠的蛋白質，像是豆漿、豆腐、蛋等，幫助身體維持正常生理機能。

國人每日攝取堅果量偏低，尤以44歲以下族群明顯偏離建議攝取量。 圖／Shutterstock 提供

堅果富含單元及多元不飽和脂肪酸及植物固醇，是健康脂肪的重要來源，幫助調整體質；核桃和胡桃更含Omega-3多元不飽和脂肪酸，能促進新陳代謝。而根據國健署調查，國人每日攝取堅果量偏低，其中44歲以下族群每日攝取堅果種子類低於0.4份，明顯偏離建議攝取量。

美國醫生推薦No.1的磷蝦油能夠從日常飲食中攝取充足的Omega-3，當然是最好的，然而，現代人經常外食、營養攝取不夠均衡，如何才能有效率的補足身體所需的營養？近期知名賣場有一款美國醫生推薦No.1的磷蝦油(註1)，一上市就造成搶購風潮，據了解，美國直送來台的MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊，由超過85年歷史美國專業保健大廠Schiff出品，一顆包含「蝦紅素、磷脂質、DHA、EPA」4大關鍵成分，純淨磷蝦油含量更升級2.5倍(註2)，能幫助促進體內代謝，是上班族、銀髮族、外食族維持健康的好幫手。

MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊單顆就含有750 mg磷蝦油，每天一顆，4週支持體內Omega-3含量。 圖／MegaRed 提供

磷蝦油和魚油一樣含有豐富的Omega-3，但磷蝦油獨特的磷脂質組態跟人體細胞膜結構類似，吸收率更高；加上重要的Omega-3脂肪酸DHA和EPA，能幫助支援邏輯反應，挹注充沛的保護力；而且磷蝦油中含有天然蝦紅素，有助調整生理機能、維持活力。

每天只需使用一顆MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊，單顆就含有750 mg磷蝦油，可提供225mg的Omega-3，4週支持體內Omega-3含量，幫助支持身體的保護力！

維持健康也要永續環境此外，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊萃取自南極磷蝦，磷蝦位於海洋生物鏈的底層，不易有汙染殘留，讓消費者吃進安心的營養品質；MegaRed精萃磷蝦油並依照嚴謹的科學的方法設定捕撈配額，減少對環境的衝擊，且通過英國非營利組織MSC海洋管理委員會第三方公正嚴格把關認證，維持健康之餘也能兼顧環境永續。

健康要由自己負責，從現在開始保養是為了未來準備；當各式生活壓力挑戰接踵而來，先把自己照顧好，才有餘力面對日常中的大小事。就用MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊幫助健康維持，鞏固健康防線，時刻儲備身體的保護力，讓你無論在人生任何階段都能過得健康而精采。

外食族、上班族、40+族群建議可補充MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊幫助儲備身體保護力，維持健康之餘也能兼顧環境永續。 圖／黎允之 提供

(註1)：IQVIA2020 Dec 針對美國醫生訪問數據(註2)：與MegaRed南極磷蝦油(食品)相比，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊磷蝦油含量多出2.5倍。